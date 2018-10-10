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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:15

Yenimahalle’de dramalı seminer

Yenimahalle Belediyesi, Tiyatro 19’un Drama Lideri Yasemin Yanar Karameşe’yi “Sınav Kaygısı, Stres Yönetimi ve Motivasyon” adlı seminer ile öğrencilerle buluşturdu.Demetevler Şehit Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi’nde...

Yenimahalle'de dramalı seminer
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Yenimahalle Belediyesi, Tiyatro 19’un Drama Lideri Yasemin Yanar Karameşe’yi “Sınav Kaygısı, Stres Yönetimi ve Motivasyon” adlı seminer ile öğrencilerle buluşturdu.

Demetevler Şehit Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen seminerde Karameşe, kaygı oluşturan durumları drama gösterisi ile öğrencilere anlattı. Öğrencilerden yaşadıkları olaylara verdikleri tepkileri drama gösterisi ile anlatmasını isteyen Karameşe, kahkaha dolu anlara sahne oldu. Drama gösterilerinde katılımcı öğrenciler, olaylara karşı verdikleri tepkileri canlandırdı. Anne ve babayla yaşanan sorunlar ile arkadaşlar arasındaki problemleri canlandıran öğrenciler, performanslarıyla Karameşe’den tam puan aldı.

Öğrencilere tercih yaparken çevre baskısı altında kalarak seçim yapmamaları gerektiğini vurgulayan Drama Lideri Yasemin Yanar Karameşe, “Sırf açıkta kalmayım, çevrem bu mesleği tercih etmemi istiyor diye meslek seçmeyin. Şuan revaçta olan bir meslek gelecekte öyle olmayabilir. O yüzden sevdiğin mesleği yap, ne istiyorsan onu ol” diye konuştu.
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