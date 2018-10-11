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11 Ekim 2018 Perşembe 11:18

Yenimahalle’de Dünya Ruh Sağlığı Günü semineri

Yenimahalle Belediyesi, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında “Şiddeti Tanıma ve Baş Etme” konulu seminere ev sahipliği yaptı. Türk Psikologlar Derneği üyesi Klinik Psikolog Özge Şahin’in sunumuyla gerçekleşen seminerde, ruh sağlığının birinci önceliği olan şiddet bütün detaylarıyla incelendi.

Yenimahalle'de Dünya Ruh Sağlığı Günü semineri
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Yenimahalle Belediyesi, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında “Şiddeti Tanıma ve Baş Etme” konulu seminere ev sahipliği yaptı. Türk Psikologlar Derneği üyesi Klinik Psikolog Özge Şahin’in sunumuyla gerçekleşen seminerde, ruh sağlığının birinci önceliği olan şiddet bütün detaylarıyla incelendi.

Yenimahalle Belediyesi ve Türk Psikologlar Derneği işbirliğiyle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen seminerde şiddet, şiddetin türleri, kadına ve çocuklara yönelik şiddet, şiddetin faktörleri ve sonuçları, şiddetle baş etmenin yolları masaya yatırıldı. Şiddetin türlerinin örnekler eşliğinde anlatıldığı seminerde, fiziksel, duygusal, ekonomik ve günümüzde yaygın olarak görülen sanal şiddet hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verilerek, günlük hayatta karşılaşıldığı halde farkında olmadığımız şiddet unsurları, konu hakkında farklı bakış açılarından da bahsedilerek derinlemesine incelendi.

Günümüzde özellikle kadınlara ve çocuklara yapılan şiddet rakamları incelendiğinde yıldan yıla büyük artış yaşandığını belirten Klinik Psikolog Özge Şahin, “Şiddet türlerinin birbirinden ayrı olarak düşünülmemesi gerekir. Ne olursa olsun şiddetin gerekçesi olmaz. Cinsiyet ayrımcılığı yaşadığımız toplumda dünyaya geldiğimiz günden itibaren başta ailede, okulda ve çevremizde gösterilen davranışlar zihinlere kazınıyor. Kadın ve çocuğu birey olarak kabul etmediğimiz ve yasalarımızda var olan eksiklikler giderilmediği sürece şiddetin hiçbir türlüsünün önüne geçemeyiz” şeklinde konuştu.

“Şiddetin önlenmesi için ortak mücadele zorunludur”

Yenimahalle Belediyesinin her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı olduğunu, şiddet gören kadınlara ve çocuklara yardımcı olmak için çalışmalar yapıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kadınlara ve çocuklara uygulanan şiddet haberleri ülkemizin her noktasında artmış durumdadır. Devletin ilgili kurumları ve bakanlıklar konuyu ivedilikle araştırması ve çözüm yollarının bulunması gerekmektedir. Yasalarda var olan eksikliklerin giderilmesi, gelişmiş ülkelerde uygulanan hukuksal düzenin incelenerek bu eksikliklerin ortaya çıkarılması ve gerekli çalışmanın yapılması toplum olarak hepimizi ilgilendiren bir husustur. Yaşanan bu şiddet ortamının ortaya çıkma sebepleri ve etmenleri incelenmeden sadece hukuksal olarak düşünülerek çözüm yolu bulunamaz. Kime ne görev düşüyorsa yapılması artık zaruri hale gelmiştir” dedi.
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