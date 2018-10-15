Yenimahalle’de gecekonduya yer yok

Planlı ve düzenli yapısıyla ailelerin tercihi olan Yenimahalle ilçesi, özellikle son dönemde belediye eliyle gerçekleşen kentsel dönüşüm projeleriyle dikkatleri üzerine çekti. İlçede çarpık kentleşmenin kökünü kazıma sözü veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Macunköy 3’üncü etap için kolları sıvadı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda çalışmalara başlayan belediye, 130 gecekonduyu yıkarak yerine 474 modern konut inşa edecek.

Yenimahalle’de gecekonduların yerine sosyal donatı alanlarıyla bezenmiş ve kaliteli malzemeyle inşa edilmiş modern konutlar yükselmeye devam ediyor. Yamaçevler’de kentsel dönüşüm projesine başlayarak hazırlıklarını tamamlayan belediye, Macun Mahallesi 3’üncü etap için de çalışmalara başladı. Macun Mahallesi Gecekondu Önleme Projesi ve Kentsel Dönüşüm Projesi’ni hayata geçirmeye hazırlanan belediye, bu kapsamda TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladı. Yenimahalle Belediyesi protokol çerçevesinde hak sahipleriyle görüşme yaparak sözleşmeleri imzalamaya da başladı. TOKİ’nin inşaat ihalesinin ardından başlayacak olan proje; 2 yıl içerisinde tamamlanarak arsa sahiplerine teslim edilecek.

10 hektarlık alanda 130 gecekondu yıkılacak

Projede sanayi alanı içerisine sıkışmış gecekondu bölgesinin en verimli şekilde değerlendirilmesi, çarpık şekilde ömrünü tamamlamış gecekonduların yıkılarak, yerine çağdaş ve yaşanabilir konutların inşası amaçlanıyor.

Yenimahalleliye yakışır bir dönüşüm için harekete geçen belediye ekipleri, yaklaşık 10 hektarlık alanda çalışmalarına başladı. Proje kapsamında yaklaşık 520 kişinin yaşadığı 130 gecekondu yıkılacak. Söz konusu alanda arazi çalışmaları ile gecekonduların ve ağaçların analiz tespiti yapılarak kayıt altına alındı.

Etap etap Macunköy

Macunköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. etabı kapsamında bölgeye 683 modern konut inşa edildi. Yenimahalle Belediyesi, projenin 1. etabında 253 konutu, 2. etabında ise 107 konutu kura ile hak sahiplerine teslim etti. Böylece Macunköy’de 360 modern konut, sahiplerini bulmuş oldu. 3. Etapta ise; 3+1 ve 2+1 dairelerden ve ticari alanlardan oluşan 16 blok halinde 474 konut inşa edilecek. 3 etaplık Macunköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tamamlanmasıyla toplamda 834 yeni konutla beraber bölge tüm gecekondulardan arındırılmış olacak.