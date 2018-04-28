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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:45

Yenimahalle’de sünnet kayıtları başladı

Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni için kayıtlar başladı.Yenimahalleli küçük beylerin erkekliğe adım atacağı sünnet kayıtları 15 Mayıs’ta sona erecek. 700’den...

Yenimahalle'de sünnet kayıtları başladı
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Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl ihtiyaç sahibi aileler için geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni için kayıtlar başladı.

Yenimahalleli küçük beylerin erkekliğe adım atacağı sünnet kayıtları 15 Mayıs’ta sona erecek. 700’den fazla çocuğun sünnet edileceği şölende, sünnet kıyafetleri de Yenimahalle Belediyesi tarafından verilecek.

Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen vatandaşların Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle müracaat etmesi yeterli olacak. Kayıtlar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar ise 5262405 veya 5262507 numaralı telefonları arayabilecek.

“Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyoruz”

Yüzlerce çocuğun sünnet olmasına vesile olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğim günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyoruz. Bu şölen de bu hizmetlerden birisi. Amacımız ailelere karınca kararınca katkı yapmak, çocuklarımızın bu özel gününü daha da özel kılmak ve onların heyecanına ortak olmak” dedi.
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