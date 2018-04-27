Yenimahalleliler Kubat konserinde buluştu

Yenimahalle Belediyesi’nin Egem Platformu işbirliğiyle düzenlediği Kubat konseri başkentlilere türkü dolu bir gece yaşattı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konsere Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve Yenimahalleliler katıldı. Konserde Türk Halk Müziği’nin başarılı ismi Kubat, Kesik Çayır, Acem Kızı, Karahisar Kalesi, Gesi Bağları gibi dillerden düşmeyen türküleri başkentliler için seslendirdi. Gecede Kubat’a eşlik eden Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu ise danslarıyla vatandaşlardan tam not aldı.

Yenimahalle’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kubat, “Yenimahalleliler ile uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelmekten çok mutluyum. Beni sizlerle buluşturan Egem Platformu ve Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi sanata ve sanatçıya sahip çıkan bir başkan. Başkanımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Konser sonunda Kubat’a çiçek takdim eden Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, “Bunlar bizi biz yapan değerler ve hep birlikte bu değerlere sahip çıkmalıyız. Belediye olarak sosyal hayatı renklendirecek kültür ve sanat faaliyetlerine çok önem veriyoruz. İlçemizi daha güzel, daha yaşanılabilir kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yenimahalle Cumhuriyetin ilçesidir. Öyle de kalacaktır. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yolundan yürüyoruz. Sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Egem Platformu Başkanı Yasin Aksu ise, Başkan Yaşar’a ev sahipliğinden ötürü minnettarlığını dile getirdi. Aksu, “Platformumuzun her etkinliğinde bize sonsuz destek veren Başkanımız Fethi Yaşar’a kültüre ve sanata verdiği desteklerden dolayı minnettarız. Birlik ve dayanışma içinde olduktan sonra başarılamayacak bir iş yoktur” dedi.