Yenimahalle’nin 2019 bütçesi 505 milyon

Yenimahalle Belediyesinin 2019 yılı mali bütçesi, Ekim ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Oy çokluğuyla meclisten geçen Yenimahalle’nin bütçesi 505 milyon 200 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın başkanlığında toplanan belediye meclisinde mali bütçe inceleme raporları maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Disiplinli çalışma ve kaynakların doğru kullanılması sonucu bütçenin gerçekleşme oranını bugüne kadar yüzde 90’ın altına düşürmeyen Yenimahalle Belediyesinin yeni dönem bütçesi, oylamanın ardından oy çokluğu ile kabul edildi. Gruplar adına yapılan konuşmaların ardından kürsüye çıkan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2019 mali yılı bütçesinin Yenimahalle’ye hayırlı olmasını diledi. Konuşmasına Yenimahalle’ye yapılan yatırımları anlatarak devam eden Başkan Yaşar, “Bu yıl inşa ettiğimiz yapıları bugün yapmış olsaydık neredeyse 2 katına ihaleye çıkarmış olacaktık. İyi ki yatırımlarımızı yapmışız, iyi ki Yenimahalle kazanmış” dedi.

“Vatandaşın yararına olmayan hiçbir işe imza atmam”

Yenimahalle’nin Ankara’nın en modern ilçelerinden biri haline geldiğini de söyleyen Yaşar, “Benim gözümde hiçbirinizin birbirinizden bir farkı yok. Bu 10 yılımızın son bütçe görüşmesi hepinize teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel işler başardık. Belediyemizin günü geçmiş tek kör kuruş borcu yoktur. İşçisine ve memuruna ikinci gün maaş ödememiştir. Araç filosu ve alt yapı bakımından da Türkiye’nin en donanımlı ve en güçlü belediyesidir. Göreve geldiğim günkü Yenimahalle ile şimdiki Yenimahalle arasında çok fark var. Vatandaşın yararına olmayan hiçbir işe imza atmadım. Bundan sonra da çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam edecektir” diye konuştu.