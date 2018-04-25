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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:05

Yenimahalle’nin dahi çocuğundan Yaşar’a ziyaret

2017 yılında düzenlenen TÜBİTAK 48’inci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda bölge 1’incisi olan Denizalp Demir, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti.Geçtiğimiz yıl değerler eğitimi...

Yenimahalle'nin dahi çocuğundan Yaşar'a ziyaret
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2017 yılında düzenlenen TÜBİTAK 48’inci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda bölge 1’incisi olan Denizalp Demir, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıl değerler eğitimi alanında “Çocuk masallarının bilinçaltına yüklediği mesajlar ve uzun vadede etkileri” konulu projesiyle TÜBİTAK 48’inci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda 1’inci olan Fen Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Denizalp Demir, yeni projesini Başkan Yaşar’la paylaştı. “Modern Üretim Köyleri” başlıklı tarım projesini anlatan Denizalp, projenin uygulanabilirliği konusunda Başkan Yaşar’la bilgi alışverişinde bulundu. Projesinin temel amacının Türkiye’nin yüzleşmekte olduğu tarım sorununu mümkün olan en kısa vadede çözmek olduğunu söyleyen Denizalp Demir, “78 bin metrekare alandan oluşacak köy kompleksi, içinde bulunduracağı modern tarımın en etkili yöntemlerimden AR-GE laboratuvarı sayesinde bilimsel gelişmeleri üretime entegre edecek ve ülkemize ciddi katkılarda bulunacak. Bu modern köy aynı zamanda dışarıdan gelecek hiçbir enerji türüne ihtiyaç duymayacağı gibi yakınındaki yerleşimlere dağıtılmak üzere kayda değer boyutlarda enerji üretecek. Toplamda 15 bin metrekare kullanılabilir tarım arazisi barındıracak olan bu proje Türkiye tarımına bambaşka bir pencere açacak” dedi.

Projeyi can kulağıyla dinleyen, bilgi ve tecrübelerini genç dehaya aktaran Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Denizalp Demir’i çalışmalarından dolayı tebrik etti. Türkiye’nin her şeyden önce üreten, soran, sorgulayan nesillere ihtiyacı olduğunun altını çizen Başkan Yaşar, “Denizalpler artmalı. Ülkemiz dört mevsimi yaşayan, her türlü üretime elverişli topraklarımızla dünyada tek örnek. Ancak kaynak bolluğuna rağmen buğdaydan samana kadar her şey ithal kullanılıyor. Bu gidişe de biran önce dur demeli, tarımın önünü açmalıyız. Bu sebeple projeyi önemsiyoruz ve üzerimize düşen desteği vermeye hazırız” diye konuştu.
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