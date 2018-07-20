ANKARA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 11:14

Yenimahalle’nin projeleri ödüle doymuyor

Hayata geçirdiği sosyal, kültürel ve eğitim projeleriyle sadece Ankara’da değil tüm Türkiye’de ses getiren Yenimahalle Belediyesi ödüle doymuyor. Yenimahalle Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi, Ankara’nın yerel haber sitelerinden Haber Ankara tarafından "Ankara’da Yılın Spor Projesi" ödülüne layık görüldü.

Yenimahalle'nin projeleri ödüle doymuyor
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Hayata geçirdiği sosyal, kültürel ve eğitim projeleriyle sadece Ankara’da değil tüm Türkiye’de ses getiren Yenimahalle Belediyesi ödüle doymuyor. Yenimahalle Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi, Ankara’nın yerel haber sitelerinden Haber Ankara tarafından "Ankara’da Yılın Spor Projesi" ödülüne layık görüldü.

Haber Ankara’nın Wonders Event’te gerçekleştirilen 5’inci yıl ödül törenine Ankara’nın siyaset, iş, bürokrasi, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleri ile Haber Ankara okurları katıldı. Gecede birçok dalda ödüller sahiplerini buldu. Çevre, eğitim, sanat, spor ve kültürel alanda birçok ödülün dağıtıldığı törende Yenimahalle özelinde Ankara’ya birçok spor kompleksi kazandıran Yenimahalle Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi ile Yılın Spor Projesi ödülünün sahibi oldu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar adına Veli Sarıtoprak ve Ömer Lütfü Avşar’ın elinden ödülü alan Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, ”İlçemiz için ürettiğimiz projelerden biri olan ve adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alan bu spor kompleksimizin böyle anlamlı bir gecede ödüle layık görülmesi bizim için büyük önem ifade etmektedir. Ödül törenini düzenleyen Haber Ankara ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Gecede sahne alan sanatçılar Safiye Soyman ve Faik Öztürk, seslendirdikleri şarkılar ile katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattılar. Ödül töreni sonrasında şarkılarını keyifle seslendiren çift dinleyicilerden büyük alkış topladı.
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