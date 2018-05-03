YENİMEK kursiyerlerine geri dönüşüm dersi

Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelindeki 15 kurs merkezinde YENİMEK kursiyerlerine geri dönüşüm eğitimi verdi.

"Temiz çevre, sağlıklı toplum" sloganıyla Yenimahalle’yi Ankara’nın en temiz ilçesi yapmak için gece gündüz çalışan Yenimahalle Belediyesi temizlik ekipleri, 2017 yılında 26 bin kilogram ambalaj atığı, 178 bin 500 kilogram bitkisel yağ, 2 bin 200 kilogram atık pil, 18 bin 500 kilogram da elektronik atık topladı. Ayrıca yıl içerisinde 80 okulda 17 bin 500 öğrenciye eğitim veren ekipler, “Geleceğini çöpe atma” sloganıyla ilçe genelindeki 15 kurs merkezinde YENİMEK kursiyerlerine geri dönüşüm eğitimi verdi. Tüm kurs merkezlerinde verilen ve 2 hafta süren eğitimlerde yaklaşık 13 bin kursiyer geri dönüşümün önemini öğrendi. Yenimahalle Belediyesi Çevre Mühendisi Banu Ezber, kursiyerlerin hem sorularını cevapladı hem de pratik bilgiler verdi. Eğitimlere çöp ve atık arasındaki farkı anlatarak başlayan Ezber, dünyadaki çöp miktarının her geçen yıl arttığını ifade ederek, “Yenimahalle’de günlük 900 ton çöp toplanıyor. Türkiye’de her yıl 6 milyon kamyon dolusu çöp oluşuyor. Bu araçları uç uca eklersek dünyanın çevresini bir kez dolaşır. Tüm dünyadaki ülkeleri düşünürsek ortaya inanılmaz rakamlar çıkıyor” dedi.

Bir insanın bir yıl boyunca çöpe attığı şeylerin ağırlığının kendi ağırlığının yedi katı olduğunu söyleyen Ezber, kursiyerlere geri dönüşümü mümkün olan ürünleri kullanmalarını tavsiye etti. Atık malzemelerin hammadde olarak kullanılmasının çevre kirliğini önlediğini kaydeden Ezber, “Hurda kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini yüzde 74 ila 94 arasında, su kirliliğini yüzde 35, su kullanımını ise yüzde 45 oranında azaltır. Bu nedenle atmayalım, dönüştürelim” dedi.

Kompozit, plastik, cam atıklar ile atık pil ve atık yağ konusunda da bilgiler veren Ezber, Yenimahalle Belediyesinin bu konuda yaptığı çalışmaları anlattı. Soru-cevap şeklinde geçen eğitimlerin yanında kurs merkezlerine geri dönüşüm ve atık pil kutularıyla bilgilendirici broşürler bırakıldı.