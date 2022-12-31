Antalya Etabı İngiliz Oyuncuları

Geel-Rooies de bu fırsattan yararlanmaya çalışıyor ve Muriel'e imzalaması için baskı yapıyor. Galatasaray yönetimi, Muriel'i daha iyi bir sözleşme teklifiyle ikna etmeye çalışır. Galatasaray'ın ikinci forveti olduğu tahmin edilen Luis Muriel için kulüp şimdiye kadar 60 milyon euro ödedi. Kariyerine ülkesinde Cali La Coruna formasıyla başlayan Muriel, 2010'da Udinese'ye 1.5 milyon euro karşılığında Avrupa'ya katılmadan önce. Başarılı forvet, 2017'de Sevilla'ya 24,5 milyon Euro'ya transfer olmadan önce 2015'te Sampdoria'ya 12 milyon Euro'ya katıldı. 2019'da Atlanta, Muriel'i 21 milyon euro karşılığında takıma tanıttı.

Trabzonspor, kamp faaliyetlerinin ilk etabını Trabzonspor'da tamamladı. Önceki gün yok olan ekip, dün öğleden sonra özel bir jetle Antalya'ya uçtu. Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından belirlenen U19 takımından üç oyuncu, Les Bleus de Bordeaux'nun Antalya kadrosunda yer alıyor. A takımla antrenman yapan santrafor Poyraz Yıldırım, sol bek casinogalata Arif Vakum ve sağ bek Caner Uzun da kadroya katıldı. A takımının izinli oyuncuları, Antalya'daki kampta kadroya katılacak.

Dün başlayan Trabzonspor Antalya antrenman kampı, 9 Aralık Cuma günü sona erecek. Karadeniz, 7 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'da Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve 3 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da Şampiyona ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı oynayacak. hazırlık kampı 10 gün sürecek. Trabzonspor'un sezon başında Real Betis'in İspanyol defans oyuncusu Marc Bartra'ya transfer olduğu Çin Süper Ligi'nin 13. haftasında Konyaspor ile oynanan maçta burnundan vuruldu. Maç sonrası yapılan incelemede Bartra'nın burun casinogalata giriş kıkırdağının hasar gördüğü belirlendi. Tedavisine başlanan oyuncu, tedaviye yanıt vermemesi ve nefes almakta güçlük çekmesi üzerine İspanya'nın Barselona kentinde ameliyata alındı.

Montasher lahitim gözetim altında!

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Trabzonspor spor grubunda gözden kaçan bir isim için mücadelesini sürdürüyor. Trabzonspor'dan Murat Cem Akpınar'ı kiralık olarak transfer eden Gireson Spor'un, Montaselahtimi'nin durumunu yakından izlediği anlaşıldı. FUS Rabat'tan sezon başında Trabzonspor'a transfer olan 21 yaşındaki Montasser Rahtimi, 2 maçta 19 dakika forma giydi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Afqi'nin antrenman sonrası alacağı sonuçlarla gencin durumu belli olacak.