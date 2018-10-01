ANTALYA:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:20

1. Alanya Bisiklet Festivali başlıyor

Antalya’nın Alanya ilçesi’nde ilk kez düzenlenecek Bisiklet Festivali 12-14 Ekim tarihleri arasında Kestel Mahallesi’nde yapılacak.Katılımın ücretsiz olduğu, üç gün sürecek olan festival boyunca Alanya’nın tarihi ve doğal güzelliklerine...

1. Alanya Bisiklet Festivali başlıyor
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Antalya’nın Alanya ilçesi’nde ilk kez düzenlenecek Bisiklet Festivali 12-14 Ekim tarihleri arasında Kestel Mahallesi’nde yapılacak.

Katılımın ücretsiz olduğu, üç gün sürecek olan festival boyunca Alanya’nın tarihi ve doğal güzelliklerine bisiklet turları düzenlenecek. Festival katılımcılarına; Dim Çayı, Syedra Ören Yeri, Sapadere Kanyonu ve Alanya Kalesi gezdirilecek. Alanya’nın eşsiz plajları, tarihi dokusunda 1.Uluslararası Bisiklet Festivali Etkinlikler-Konserler-Bisiklet gezileri düzenlenecek. Türkiye genelinden 400 olmak üzere 600’ e yakın sporcu festivalde yer alacak.

12 Ekim Cuma günü saat 09.00 da başlayan festival, saat 11.00 da Dim Çayı Turu, saat 22.00 da konserle devam edecek. 13 Ekim cumartesi günü saat 10.30 da Sapadere Turu, saat 22.00 da konser ve 14 Ekim Pazar günü 10.30 da Şehir Korteji gerçekleştirilecek.
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