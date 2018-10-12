ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:30

12 farklı ülke Konyaaltı’nda buluştu

Konyaaltı Belediyesi ve Konyaaltı Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen Konyaaltı Uluslararası Kültür Sanat Festivali, 12 ülkenin katıldığı, bir birinden renkli etkinliklerin sergilendiği gösterilerle son buldu.Konyaaltı’nda, 12 farklı...

12 farklı ülke Konyaaltı'nda buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Konyaaltı Belediyesi ve Konyaaltı Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen Konyaaltı Uluslararası Kültür Sanat Festivali, 12 ülkenin katıldığı, bir birinden renkli etkinliklerin sergilendiği gösterilerle son buldu.

Konyaaltı’nda, 12 farklı ülke, dans ve müzikal gösterilerle kültür ve sanatlarını sergiledi. Konyaaltı Belediyesi ve Konyaaltı Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen Konyaaltı Uluslararası Kültür Sanat Festivalinde farklı kültürden onlarca dans ve müzik grubu, sahne aldı. Rusya, Polonya, Azerbaycan, Ukrayna, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Almanya ve Kırgızistan ile Irak Türkleri ve Ahıska Türkleri, Konyaaltı Kent Meydanı’nda gün boyunca bir birinden renkli gösterilerle kültür ve sanatlarını sergiledi.

Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Konyaaltı Kent Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Gürbüz, “Bizler yerinden yönetim, halkın katılımıyla yönetim anlayışını benimsedik. Bu anlayışla da 2008 yılında Konyaaltı Kent Konseyini kurduk. Konseyimiz içinde meclislerimiz var. Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi. İlçemizde 20 binin üzerinde yabancı dostumuz var. Buradan yola çıkarak Yabancılar Meclisi oluşturduk. Bu meclislerle İlçemizde bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu güzel şehrimize, vizyonuna, gelişimine, değişimine katkı koymak, bu hayatı birlikte nasıl dostça kardeşçe paylaşabiliriz düşüncesiyle; sorunlara çözümler arıyoruz. Bu çerçevede yabancı dostlarımıza kendi kültürlerini anlatabilecekleri bir mecra olsun istedik ve bu festivali düzenledik. Bu festivale katılan yabancı dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Konyaaltı Uluslararası Kültür Sanat Festivali, bir birinden renkli gösterilerle gece boyunca devam etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku