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24 Nisan 2018 Salı 14:45

15 günde bin 12 kadın Manavgat’ı gezdi

Manavgat Belediyesi’nin “Torosların Kadınları Manavgat’ı Geziyor” projesi ile Manavgat’ın 23 kırsal mahallesinde yaşayan bin 12 kadın, Manavgat’ı gezdi.Manavgat Belediyesi’nin ‘Torosların Kadınları Manavgat’ı Geziyor’ ismiyle...

15 günde bin 12 kadın Manavgat'ı gezdi
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Manavgat Belediyesi’nin “Torosların Kadınları Manavgat’ı Geziyor” projesi ile Manavgat’ın 23 kırsal mahallesinde yaşayan bin 12 kadın, Manavgat’ı gezdi.

Manavgat Belediyesi’nin ‘Torosların Kadınları Manavgat’ı Geziyor’ ismiyle kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar için başlattığı proje kapsamında kadınlar, Manavgat’ın tarihi, turistik ve doğal güzellikleri ile buluşmaya devam ediyor. Proje kapsamında kadınlar, Belediye Başkanı Şükrü Sözen tarafından otobüsle mahallelerinden alınarak Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ne getiriliyor. Burada kadınlar poğaça ve çay ikramı ile karşılandıktan sonra gezi için yola çıkılıyor. İlk olarak Manavgat Şelalesi’ne götürülen kadınlar kentin simgesi şelaleyi gezerek temiz havanın tadını çıkarıyor. Şelaleden sonra kadınlar için Manavgat Irmağı’nda tekne gezintisi düzenleniyor.

Tekne gezisi ve hediyeler

Tekne gezintisinde gönüllerince eğlenen kadınlar için daha sonra Manavgat Belediyesi’ne bağlı Boğaz Otel’de yemek ikramında bulunuluyor. Yemek molası sonrasında dünyaca ünlü Side Antik Kent’e hareket ediliyor. Burada Side’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde kahve molası veren kadınlar son olarak ise Side’deki Jale İnan Parkı’nda Cumhuriyet Kadınları sergisini geziyor. Kadınlara gezi boyunca rehber de eşlik ediyor. Gezi sonunda kadınlara Manavgat Belediyesi’nin hazırladığı hediye paketleri de takdim ediliyor.

78 Kırsal mahalleden

Projede bu güne kadar 23 köye ve 1012 kadına ulaşıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Toros Kadınlarının devamı olan bu projede, 78 kırsal mahallemizdeki kadınlara ulaşmayı hedefledik. Projemizi, kırsaldaki kadınlarımıza ne hayal ettiğimizi anlatıp, her köyde kaç kadın gelecekse, onları otobüslerimize buraya getirip, Manavgat’ın güzelliklerini görmeleri, yaşamaları, en azından bir gün de olsa bizlerle beraber olma fırsatını bizlere vermelerini istediğimiz için hayata geçirdik. Ben kadınlarımıza bize bu fırsatı verdikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm kadınlarımıza iyi eğlenceler diliyorum” dedi.
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