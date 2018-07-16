16. Tokar Yayla Şenlikleri’ne katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Alanya’nın Çamlıcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 16. sı düzenlenen Yayla Şenliklerine, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, meclis üyeleri ile birlikte katıldı. İki gün süren şenliklerde ünlü sanatçılar Güler Duman, Hüseyin Kağıt, Oğuz Yılmaz ve yerel sanatçılar sahne aldı. Tokar Yaylası’nda düzenlenen etkinliklerin son gününde beraberindekilerle birlikte şenlik meydanını gezen Adem Murat Yücel’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar mahallelerine ve yaylalarına yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yücel’e teşekkür etti. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Yücel, alanda tezgah açan esnafları da ziyaret etti. Çamlıca Mahalle muhtarı ve Dernek Başkanı Şeref Arslan, Başkan Yücel’e şenliklere destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek Osmanlı Tuğrası takdim etti.

Yaylalarımıza hizmetlerimiz devam edecek

Mahallelere ve yaylalara olan yatırımların ve hizmetlerin artarak devam edeceğini belirten Adem Murat Yücel, ‘’İlk günkü heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her mahallemizin bir yaylası mevcut. Bizlerde yaylalarımıza kültürümüz gereği önem veriyoruz. Alanya Belediyesi olarak yaylalarımızın bir çok sorununu çözüme kavuşturduk. Özellikle yollarımızın büyük bir bölümünü asfaltladık. Tokar Yaylamızın da kalan 15 km’lik kısmında alt yapı çalışmalarını bitirdik. İnşallah bir ay içinde bu kalan bölümü asfaltlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız’’ dedi.

İki gün süren Tokar Yayla Şenliklerinde ayrıca Alanya Belediyesi Mobil Çözüm Aracı vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.