Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde düzenlenen 19. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında kurulan Yörük çadırları yoğun ilgi görüyor.19. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü kurulan Yörük Çadırları...

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde düzenlenen 19. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında kurulan Yörük çadırları yoğun ilgi görüyor.

19. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü kurulan Yörük Çadırları yoğun ilgi görüyor. Mahalle muhtarları tarafından kurulan çadırlarda, ziyaretçilere pişi, keşkek, kuru fasulye, bulgur pilavı ve helva gibi yöresel tatlardan oluşan çeşitli yiyecekler ikram ediliyor. Yakılan ateş etrafında yöresel müzikler eşliğinde halk oyunları oynanırken, çadırlarda tavuk, kuzu, deve, at eşek gibi hayvanlar bulunduruluyor.

Çadırları ziyaret eden Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla sohbet etti.

Öte yandan, Turan ve Durkadın Kurşunlu ailesi askere gidecek olan oğulları Ömer Kurşunlu’nun kınasını yaktı.