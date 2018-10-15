ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:43

1923 Kaşspor’a ‘Meydan’ engeli

Antalya 1. Amatör’de mücadele eden 1923 Kaşspor, kendi sahasında karşılaştığı Meydan Gençlikspor’a 3-2 yenildi.Antalya 1. Amatör’de 3. hafta maçında Ağullu Sahasında 1923 Kaşspor ile Meydan Gençlikspor karşılaştı. Kaş takımının...

1923 Kaşspor'a ‘Meydan' engeli
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Antalya 1. Amatör’de mücadele eden 1923 Kaşspor, kendi sahasında karşılaştığı Meydan Gençlikspor’a 3-2 yenildi.

Antalya 1. Amatör’de 3. hafta maçında Ağullu Sahasında 1923 Kaşspor ile Meydan Gençlikspor karşılaştı. Kaş takımının oyuncuları, geçtiğimiz günlerde yaşadığı trafik kazası nedeniyle yoğun bakımda tedavisi süren arkadaşları Emre Erdoğan için geçmiş olsun pankartı taşıyarak sahaya çıktı. Maçı Volkan Sayar, Murat Mert ve Umut Ali Alaraş yönetti. 1923 Kaşspor’un vuruşuyla başlayan karşılaşmada Meydan Gençlikspor 43. dakikada Oğuzhan’la 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla kapandı.

İkinci yarıya atak başlayan 1923 Kaşspor aradığı golü 56. dakikada Serdar’la buldu. 61. dakikada Meydan Gençlikspor Fatih’in attığı golle durumu 2-1’e getirdi. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede ev sahibi takım, 72. dakikada Recep’in penaltı golüyle skoru eşitledi. Konuk takım, 85. dakikada Salih’in kaydettiği golle yeniden öne geçti. Karşılaşma, Meydan ve Gençlikspor’un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku