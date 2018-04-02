2. Veteriner Tıp Acil ve Yoğun Bakım Kongresi

Konyaaltı Belediyesi Hayvan Barınağı, 8 farklı ülkeden 26 üniversite öğretim görevlisinin ve veteriner hekimin katıldığı, 2. Veteriner Tıp Acil ve Yoğun Bakım Kongresine ev sahipliği yaptı.

Acil Veteriner Hekimleri Derneği (Tuvecco) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Veteriner Tıp Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, “Solunum Acilleri” konulu eğitim çalışması ile devam ediyor. Üç gün sürecek olan kongrenin uygulamalı sunumları Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde İtalya, İngiltere, Kanada, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İrlanda gibi ülkelerden gelen üniversite öğretim görevlileri, veteriner hekimlere Toraks Travması, Acilde Hızlı Toraks Sonografileri, Kan Gazları, ARDS, Acilde Toraks Radyografileri konularında uygulamalı eğitim verdi.

Acil Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı Seralp Uzun, Antalya’da bu yıl ikincisini düzenledikleri Veteriner Tıp Acil ve Yoğun Bakım Kongresine 8 farklı ülkeden, 26 yabancı, 78’i öğrenci toplam 453 veteriner hekimin katıldığını söyledi. Bu kongrenin uygulamalı eğitim çalışmasını Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Markezi’nde yaptıklarını dile getiren Seralp Uzun, “Konyaaltı Belediyesi bizlere müthiş imkanlar sağlıyor. Burası çok temiz. Avrupa birçok ülkede barınak gezdim fakat inanın onların içerisinde en temizi, en rehabilite olanı burası. Bakın şuan hiçbir köpek havlaması duymuyoruz. Çünkü hepsi çok sakin, mutlu ve huzurlu. Acil Veteriner Hekimleri Derneği olarak Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları ve sağlık Rehabilitasyonu Merkezini seçmemizin en büyük nedeni de bu. Burada olmak biz veterinerler için bambaşka bir şey.”

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Acil Veteriner Hekimleri Derneği’nin düzenlediği Veteriner Tıp Acil ve Yoğun Bakım Kongresine ev sahipliği yaptıklarını söyledi. “Belediyemiz barınağında, ulusal ve uluslararası üniversiteler eğitim çalışması yapmakta” diyen Başkan Böcek, 8 farklı ülkeden onlarca üniversite öğretim görevlisinin yer aldığı bu eğitim çalışması ile veteriner hekimlerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirdiklerini bildirdi.