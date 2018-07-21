ANTALYA:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:36

21.Feslikan Yaylası Yaz Şenlikleri’nde Kırkpınar yaşanacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek 21. Feslikan Yaylası Yaz Şenlikleri’nde Sümer Ezgü ve Funda Arar’ın konser vereceğini belirterek, Kırkpınar’ı yaşatacaklarını söyledi.Konyaaltı Belediyesi’nde 21.Feslikan Yaylası Yaz Şenliklerinin...

21.Feslikan Yaylası Yaz Şenlikleri'nde Kırkpınar yaşanacak
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Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek 21. Feslikan Yaylası Yaz Şenlikleri’nde Sümer Ezgü ve Funda Arar’ın konser vereceğini belirterek, Kırkpınar’ı yaşatacaklarını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi’nde 21.Feslikan Yaylası Yaz Şenliklerinin basın toplantısı düzenlendi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalıların 21.Feslikan Yaylası Yaz Şenlikleriyle heyecanı ve coşkuyu bir arada yaşayacaklarını belirtti. Feslikan Yaylası’nın bin 800 metre yüksekliğe sahip olduğunu ifade eden Böcek, yaz şenlikleri için gerekli bütün çalışmaların tamamlandığını kaydetti.

Ünlü iki isim sahne alacak

Bu yılda binlerce ziyaretçiyi Feslikan Yaylası’nda ağırlayacaklarını dile getiren Böcek, “28 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de ‘Torosların Oğlu’ Sümer Ezgü ve Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Funda Arar Antalyalılarla buluşacak” dedi.

800 pehlivan güreşecek

29 Temmuz Pazar günü ise 800 pehlivanının yağlı güreşlerde kol bağlayacağını söyleyen Böcek, Konyaaltı Belediyesi’nin 656. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban’ın da güreşeceğini vurguladı.

“Feslikan’da da Kırkpınar yaşatacağız”

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde gönlünden geçen ismin İsmail Balaban olduğunu söyleyen Başkan Böcek, yine de Kemer’in Antalya’ya gelmiş olmasının gurur verdiğini kaydetti. Siyasetle sporu asla birbirine karıştırmadıklarını ifade eden Böcek, “İsmail Balaban başpehlivanımız olduğunda sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkes tebrik etmiştir. Orhan Okulu’da benim çok sevdiğim kardeşimdir. Antalya’ya gelmesi gurur vericidir. Feslikan’da da Kırkpınar yaşatacağız” diye konuştu.
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