Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Münir Karaloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Karaloğlu mesajında, "Hiç şüphesiz basın, bir milletin müşterek sesidir. Toplumsal gelişmeleri doğru ve tarafsız bir şekilde yayarak toplum fertlerinin aydınlanmasına katkı sağlayan basın, toplumun duygu, beklenti ve hedeflerini de dış dünyaya duyuran başlı başına bir kuvvet, köprü, bir rehberdir" dedi.

Basın çalışanlarının milleti doğru bilgilendirerek bugüne kadar demokrasi ve basın tarihinde önemli bir görevi yerine getirdiğini aktaran Vali Karaloğlu, "Her an, her yerde ve büyük bir özveri ile görevinin başında olan basın çalışanları bu görevi ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. İnanıyorum ki basın çalışanları, bundan sonra da olup bitenleri doğru ve tarafsız bir şekilde haber vererek, şehrimizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunmaya, milli bir hedef olarak, ülkemizin 2023 hedeflerine giden zorlu yolları, fikirleriyle, kalemleriyle aydınlatmaya devam edecektir. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için gündüz gece demeden çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim."

Türel: “Gazetecilik her zaman onurla, gururla taşıdığım bir kimlik oldu”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, halka doğru haber alma imkânı veren basının, önemli bir toplumsal görev icra ettiğini söyledi. Türel, “Muhabirlikten, köşe yazarlığına, gazete imtiyaz sahipliğine kadar pek çok görevi üstlenen bir meslektaşınız olarak gazetecilik her zaman onurla, gururla taşıdığım bir kimlik oldu. Sürekli sarı basın kartı sahibi taşıyan bir meslektaşınız olduğumdan dolayı basının, kamuoyunu tarafsız, doğru ve hızlı bilgilendirme, toplumu aydınlatma mücadelesini en iyi bilenlerden birisiyim. Demokrasinin vazgeçilmez öğelerinden birisi hiç şüphesiz ki basındır. Basın, meslek ilkeleri ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlama noktasında büyük bir güce sahiptir. Halkımıza doğru haber alma imkânı veren basın, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Bunun en açık örneği 15 Temmuz darbe girişiminde sağladığı roldür. 15 Temmuz 2016’da yapılmak istenen darbe girişimine karşı ülkemiz adına büyük sorumluluk alan güçlü Türk basını demokrasimizin bir teminatı olduklarını bir kez daha göstermiştir. Basınımız bütün unsurları ile o gece yaşananları milletimize doğru bir şekilde yansıtmış ve darbe girişiminin önlenmesinde büyük rol oynamıştır” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Basın, Milletin müşterek sesidir” sözünü hatırlatan Menderes Türel şöyle devam etti: “Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı; toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Yenidünya düzeninde habere ulaşmanın internet hızında olması aynı zamanda sorumluluk yükünü arttırmaktadır. Basın, sektör olarak daima kendini yenileyerek bu sorumluluk duygusuyla önderlik ederken toplumun bütün değerlerine de duyarlı davranmayı başarabilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle zor şartlarda görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden değerli basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, ilimizde halkımızı doğru bilgilerle aydınlatan ve bu uğurda hizmet veren yerel gazete, televizyon, internet gazeteleri, radyo, dergi ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.”

Uysal: “Demokrasi, meslek ahlakına sahip, sorumluluğunun bilincinde gazetecilere, kamuoyunun özgürce oluşmasını sağlayacak medyaya ihtiyaç duyar”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada özgür bir medya ortamının, bağımsız yargı, hukuk devleti, serbest seçimler, siyasi partiler ve siyasal katılım gibi demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunun altını çizdi.

Bu yapı içinde yazılı-görsel ve internet medyasının bağımsız ve özgür olmasının demokratik yaşamın sağlıklı işleyişi için şart olduğunu belirten Başkan Uysal, “demokrasi, meslek ahlakına sahip, sorumluluğunun bilincinde gazetecilere, kamuoyunun özgürce oluşmasını sağlayacak medyaya ihtiyaç duyar. İşte, bundan tam 110 yıl önce, 24 Temmuz 1908’de, Türkiye’de bilcümle matbuat, olağanüstü bir dayanışmayla “Gazeteler özgürdür” diyerek Saray’ın sansür memurlarını matbaalarına almadı. Ve 25 Temmuz günü gazeteler, sansür memurunu görmeden, özgürce yayındaydı. Türk basını, görece kısa tarihi içinde, 24 Temmuz 1908 öncesini anımsatan pek çok durumu yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor. Sansür, otosansür, cezaevleri, mahkemeler, baskılar, işten atmalar ve mesleğini yapamaz hale getirmeler bu ülkenin meslek ahlakına sahip, sorumluluğunun bilincinde olan gazetecilerinin üzerinde Demokles’in Kılıcı gibi sallanıyor. 24 Temmuz, tıpkı basın özgürlüğüne atfedilen diğer günler gibi bu ülkenin gazetecilerinin gönül rahatlığıyla kutlayamadığı bir gün. Ama şartlar ve koşullar ne olursa olsun, kamu yararını gözeten, tarafsız-doğru habercilik anlayışından ödün vermeden kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getiren tüm gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramı’nı, Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nü kutlarım.”