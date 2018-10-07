ANTALYA:
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16 Ekim 2018 Salı 13:58

7. Uluslararası Bisiklet Festivali başlıyor

Antalya, Ekim ayının ortasında yerli ve yabancı yaklaşık 250 bisikletliyi ağırlayacak. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Bisiklet Festivali kapsamında bir araya gelecek bisikletçiler, dört gün boyunca Antalya’nın çevresindeki,...

7. Uluslararası Bisiklet Festivali başlıyor
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Antalya, Ekim ayının ortasında yerli ve yabancı yaklaşık 250 bisikletliyi ağırlayacak. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Bisiklet Festivali kapsamında bir araya gelecek bisikletçiler, dört gün boyunca Antalya’nın çevresindeki, tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek için hep birlikte pedal çevirecek.

18 -21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Antalya Bisiklet Festivali’ne katılacak bisikletçiler, Akdeniz’in mavi sularının yanı sıra Torosların yeşillikleri içinde 4 gün boyunca pedal çevirecek. Antalya Bisiklet Festivali Derneği ANBİFED tarafından organize edilen ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ve Antalya Valiliğinin desteği ile gerçekleştirilen festivalde, bisikletçiler Sarısu’da çam ağaçları altındaki kamp alanında konaklayacak. Tur boyunca Antalya Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin güvenlik desteği vereceği festivalde, olası kazalara karşı bir ambulans bisikletçileri dört gün boyunca takip edecek. Yerel firmaların da destek verdiği festivalin ilk günü Perşembe Akşamı Bisikletçilerinin (PAB) Antalya’daki bisiklet severlerle festival katılımcılarını buluşturacağı, kent içerisindeki bisiklet turuyla başlayacak.

Bisiklet ulaşım aracı olarak kabul edilsin

Antalya ve çevresindeki tarihi mekânlar, doğal güzellikler ile geçmişten günümüze taşınan kültürel değerleri yerinde görmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, bisikletin çevre dostu işlevi, alternatif bir ulaşım ve turizm aracı olarak da benimsenmesi amaçlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destek verdiği organizasyon bu yıl Termesos Antik Kenti, Güllük Dağı Milli Park Müzesi, Antalya Müzesi ve Lara Kum Festivali ile bisikletçileri buluşturacak.

Her yaştan insan pedal çevirecek

Tur katılımcılarının bisikletli yaşamı benimsemiş, tarihe, doğaya ve insana saygılı 7’den 70’e her yaştan yüzlerce gönüllüden oluştuğunun altını çizen festivalin organizasyon komitesi, “Turumuzda öğretmen, sanatçı, akademisyen, hekim, gazeteci, avukat, mimar, ev hanımı, öğrenci gibi farklı meslek gruplarından katılan çok sayıda bisiklet sever, bu yolculukta birlikte pedal çevirecek” dedi. Festival komitesi bisiklet severlere verdiği destekten dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür etti.
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