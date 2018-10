AB’li öğrenciler çevre konulu ERASMUS projesini Antalya’da tamamladı

Letonya, İtalya, Avusturya, Portekiz, Romanya ve Türkiye’nin ortaklığında sürdürülen çevre konulu ERASMUS projesi Antalya’da başarıyla tamamlandı.

Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın ERASMUS+ Programı Okullar Arası Stratejik Ortaklıklar (KA219) faaliyeti kapsamında 2016-2018 yılı çalışma takviminde yapılan “Everything Begins With The First Step” başlıklı Türkiye Ulusal Ajans hibe destekli, 2 yıl sürdürülen proje, Antalya’da Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Arge birimi, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kızıllı Entegre tesisi, Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma birimi ve Özel Koçaş Anadolu Lisesi işbirliğinde tamamladı.

6 Ülke birlikte çalıştı

Lara Atık su tesis ve yeşil yıldızlı otel bünyesinde “her şey ilk adımla başlar” başlıklı “Çevre” konulu projede uluslararası işbirliğini güçlendirmek, çevresel konuların farkındalığını arttırmak ve bu konu hakkında öğrenmede yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek amaçlandı. Letonya, İtalya, Avusturya, Portekiz, Romanya ve Türkiye tarafından Avrupa çapında çevre konusu ve problemleri, işbirliği içinde işlendi ve öğrencilerin konuyla ilgili aktiviteler yapması sağlandı.

Plastik torbalardan kurtulalım

Projenin kazanımı olarak birçok pratik ve faydalı aktivite gerçekleştirildi. Projede yer alan öğretmenler hareketlilik ve proje planları üzerinde çalışırken, öğrenciler etkinlikler için sunumlar ve materyaller hazırladı. Birçok çevre kampanyasına katılarak, alan temizleme, ağaç dikme, atık toplama gibi birçok faaliyet gerçekleştirildi. Hayatımızdaki plastik torbaların sayısını azaltmak amacıyla eski tişörtlerden alışveriş çantaları yapıldı, doğa için İngilizce bir şarkı yazılıp bestelendi. Çevresel terimlerle ilgili 6 dilden oluşan sözlük hazırlandı ve proje süresi boyunca doğada öğrenilen bilgiler ele alınarak -proje amaçlarından biri olan DVD oluşturma aktivitesi için- birçok video çekildi. Ayrıca geri dönüşüm fabrikalarına ve atık arıtma tesislerine birçok gezi düzenlendi, enerji ve su tasarrufunun ne kadar önemli olduğu konusuna değinildi.