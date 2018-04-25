Adile Naşit Kepez’de Anıldı

Kepez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen ‘6 Okul 6 Altın Şahsiyet’ projesi, Türk sinemasına ölümsüz eserler bırakan değerli sinema sanatçısı Adile Naşit ile devam etti.Geçtiğimiz eğitim...

Kepez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen ‘6 Okul 6 Altın Şahsiyet’ projesi, Türk sinemasına ölümsüz eserler bırakan değerli sinema sanatçısı Adile Naşit ile devam etti.

Geçtiğimiz eğitim ve öğretim döneminde ‘7 Lise 7 Güzel Adamı Anlatıyor’ projesine imza atan Kepez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu dönemde de ‘6 Okul 6 Altın Şahsiyet’ etkinliğini gerçekleştiriyor. Ülkemizin yetiştirdiği 6 önemli şahsiyetin tanıtılacağı ve ilki ünlü sanatçı Barış Manço anma programı ile başlayan ‘6 Okul 6 Altın Şahsiyet’ projesi bu ay Türk sinemasına ölümsüz eserler bırakan değerli sinema sanatçısı Adile Naşit ile devam etti.

Anıları sahneye taşıdılar

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Mimar Sinan İlkokulu, Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu ve Çağlayan Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından, ünlü sanatçının en özel filmlerinden kesitler sahnelendi. Rıfat Ilgaz’ın kaleme aldığı ve Yönetmen Ertem Eğilmez’in beyaz perdeye taşıdığı unutulmaz film ‘Hababam Sınıfı’nın, ‘Hafize Ana’ karakteri büyük bir beğeni ile izlendi. Adile Naşit’in hayatının anlatıldığı 6 Okul 6 Şahsiyet programının ardından Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy katılımcılara teşekkür plaketi takdim etti. Genç yeteneklerin anıları sahneye taşıdığı etkinlik izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.