AESOB Başkanı Adlıhan Dere Güven Tazeledi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in Divan Başkanlığında gerçekleştirilen AESOB 19. Olağan Genel Kurul Toplantısında AESOB Başkanı Adlıhan Dere yeniden seçilerek güven tazeledi.

AESOB 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in Divan Başkanlığında, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’inde katılımlarıyla gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülüp oylanmasının ardından seçimlere geçilen AESOB 19. Olağan Genel Kurul Toplantısında, AESOB Başkanı Adlıhan Dere yeniden seçilerek güven tazelerken AESOB Yönetim Kurulu Asil Üyeleri, Mehmet Ali Alkan, Süleyman Şahin, Bayram Dal, Abdullah Akca, Ziya Aydemir, Mustafa Şahin, Nuri Demir ve Mehmet Ali Gülaçtı, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri, Mehmet Bucak, Doğan Bacak, Metin Süngü, Sultan Çetin, Bekir Sıtkı Çobanoğlu, Hüseyin Alataş, Yusuf Erdemir, Hüseyin Aslan ve Hüseyin Şimşek, Denetim Kurulu Asil Üyeleri, İsmail Öz, Sedat Karagöz, Velittin Yenialp, Sami Dursun Doğan ve Ali Çalışkan, Denetim Kurulu Yedek Üyeleri; Bolat Ünsal, Kemal Evyapan, Recep Savaş, Hasan Ali Sönmez ve Mehmet Bayrak, Disiplin Kurulu Asil Üyeleri, Yusuf Kurul, Hüseyin Değirmenci, Yüksel Uzun, Kemal Istık ve Tolgahan Demir, Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri, Derya Ergin, Fahrettin Özbek, Kerim Taş, Bülent Kaplan ve Ömer Faruk Yılmaz oldu.

“Marka şehir Antalyamız için bundan sonra atacağımız her adım son derece kıymetli ve değerli olacaktır”

Hizmet süresi boyunca yapılan faaliyetleri kısaca aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “1 Ocak - 31 Mart 2018 tarihleri arasında Esnaf Odalarımıza yakışır bir şekilde gerçekleşen odalarımızın seçimli genel kurullarının ardından bugün siz değerli delegelerimizin katılımıyla 75 oda ve 75 bin üyesi olan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimizin 19. Olağan Genel Kurulunu büyük bir coşku içerisinde her zamanki birlik ve beraberlik ruhumuzla gerçekleştiriyoruz. Bugün, 2022 yılına kadar esnafımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışacak yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerimizi belirleyeceğiz. Dünya’nın en güzel şehirlerinden birisi olan birçok sektöre ev sahipliği yapan Dünya turizminin baş şehri, ülkemizin dünyaya açılan penceresi, marka şehir Antalyamız için bundan sonra atacağımız her adım son derece kıymetli ve değerli olacaktır. Nüfus bakımından bugün Türkiye’nin 5’inci, Esnaf sicil kayıt bakımından ise 4’üncü büyük ili olan Antalyamız son yıllarda aldığı dev yatırımlarla bugün önemli bir cazibe noktası haline gelmiştir. Bu yükseliş ve büyümeye bağlı olarak üzerimize düşen sorumlulukların da bilincindeyiz.” dedi.

“Esnafımızı her alanda ortak araştırma ve geliştirmeye yönlendirmeye çalışacağız”

Antalya’da kamu kurum ve kuruluşları arasındaki güçlü diyaloga da değinen AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Bizim derdimizle dertlenen bir Valimiz, derdimizi kendi derdi gibi gören Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız var. İşte bu nedenle her zaman esnafın hamisi, esnafın babası diye her yerde övünerek söylediğimiz Valimiz Münir Karaloğlu’nun, Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’in, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü’nün hep yanımızda bildiğimiz tüm ilçe belediye başkanlarımızın bu salonda kocaman bir alkışı hak ettiklerine inanıyor, hepsinin önünde saygıyla eğiliyor, 75 bin esnafımız adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte esnafımızın vizyonunu geliştirecek çalışmalara da inşallah imza atacağız. İnovasyon kültürünü geliştirmeye, esnafımızı her alanda ortak araştırma ve geliştirmeye yönlendirmeye çalışacağız. Ülkemizin ve Antalyamızın ekonomik ve sosyal gelişmişlik, eğitim, hukuk, demokrasi, çevre, bilim, kültür, sanat alanlarında en gelişmiş ülkeler ve kentler arasında yer alması, esnafımızın, her vatandaşımızın daha mutlu ve refah içinde yaşaması dileğiyle saygılarımı sunmadan önce, bugün kentimizin önemli bir etkinlik merkezi haline gelen mimarisiyle ödüller kazanmış, içinde bulunduğumuz bu güzel eserin kapılarını bizlere açan Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü’ye, Genel Kurulumuza katılımlarıyla bizleri onurlandıran Valimiz Münir Karaloğlu’na, Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’e, Genel Başkanımız Bendevi Palandöken’e, Kaymakamlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, meslek örgütü ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerimize, Oda başkanlarımıza, yönetimlerine, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. 19. Olağan Genel kurulumuzun Ülkemize, Antalya’mıza ve esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

AESOB 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in Divan Başkanlığında, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Aydın, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATB Başkanı Ali Çandır, Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır ve oda başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.