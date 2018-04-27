Afetzede çiftçiye faydalı böcek yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesi’nde geçtiğimiz Kasım ayında meydana gelen hortum felaketinde zarar gören narenciye üreticilerine zararlılarla biyolojik mücadele için faydalı böcek yardımında bulunacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2017 Kasım ayında Batı ilçelerinde meydana gelen afette zarar gören çiftçilerin yaralarını sarmaya devam ediyor. 13 Kasım’da Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde 3 bin 222 dekar alana zarar veren hortum ve dolu afeti sonrası afetzede çiftçilere Antalya Valiliği ve özel sektör işbirliğiyle fide ve biyoteknik malzeme yardımı yapmıştı.

Narenciye üreticisine destek

Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Finike’de hortum afetinden zarar gören narenciye ve nar üreticilerine yardım elini uzattı. Çiftçilerin kayıplarını azaltmak, yeniden üretime yönlendirmek ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla turunçgil bahçelerine zarar veren böceklerle biyolojik mücadele için avcı böcek yardımında bulunulacak.

Turunçgil üreticisine avcı böcek

Büyükşehir Belediyesi, Turunçgil Unlubiti zararlısına karşı biyolojik müdahale etmenlerinden avcı böcek ‘Cryptolaemus Montrouzieri’ ve parazitoit böcek ‘Leptomastix Dactylopii’ isimli faydalı böceklerin kullanımına destek olacak. Yeterli sayıda predatör böcek ve parazitoit böcekler Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden (BATEM) temin edilerek zarar gören üreticilere dağıtılacak. Biyolojik mücadele sayesinde doğal dengenin korunması sağlanmış olurken, çevre ve insan sağlığı da ilaçların olumsuz etkilerinden korunmuş olacak.