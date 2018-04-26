AK Parti Kaş’ta üye kayıtları

AK Parti Kaş ilçe Başkanı Mutlu Ulutaş, üye kayıtlarına devam ettiklerini söyledi.

AK Parti Kaş İlçe Teşkilatı, Doğantaş Mahallesinde üye kayıt çalışmaları yaptı. İlçe başkanı Mutlu Ulutaş, “Partimize üye kayıtlarımız devam ediyor. Mahalle mahalle, belde belde gezerek tüm Kaş bölgesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın partimize ilgisi ve samimiyeti çok büyük. Kaş bölgesinde gerek ilçe teşkilatımız, gençlik kollarımız ve gerekse kadın kollarımızın çalışmaları ile ‘Hedef 500 Bin üye’ projesi kapsamında üye kayıtlarına devam ediyoruz. Partimize üye olan vatandaşlarımıza rozetlerini takıyoruz” dedi.