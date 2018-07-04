AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, “Yerel seçimlerde Muratpaşa Belediyesi’ni alarak partimizin Antalya’daki başarısını taçlandıracağız” dedi.

24 Haziran 2018 erken seçimleri ve yapılacak olan yerel seçimleri değerlendiren AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, “Türkiye genelinde vatandaşlarımızın teveccühü ile AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın zaferi ile sonuçlanmıştır. Katılım oranı yüzde 88 olan seçimler adeta bir demokrasi şenliğine sahne olmuştur. Seçim sonucu Türkiye istikrar ve hizmeti tercih etmiş, seçim öncesi malum odaklarca yaratılan suni karamsarlık tablosu ortadan kalkmış, kısa süre zarfında başta piyasalar olmak üzere tüm parametrelerde bahar havası esmeye başlamıştır. Türkiye önemli bir dönemeci başarıyla geçmiş, başta 2023 hedefleri olmak üzere aydınlık yarınlara adeta kanat açmıştır. Bu çerçevede Antalya’da da AK Parti başarılı bir seçim geçirmiştir. Ak Parti Muratpaşa Teşkilatı olarak göreve geldiğimiz kısa süre zarfında yaptığımız yeniden yapılanma ve diğer hazırlıkların neticesinde ilk kez Muratpaşa’da 100 bin oy baremine ulaştık. 56 mahalleden oluşan bölgemizde oy oranımızı ortalama yüzde 3 oranında artırdık. Sonuç itibariyle muhalefetin tüm ayak oyunlarına ve karanlık planlarına rağmen Türk milleti AK kadrolara göreve devam mesajı vermiştir” dedi.

“Türk milleti tarafından günü geldiğinde hesap sorulacak”

Başkan Belin, “Terör örgütünün siyasi uzantısı olan partiyi meclise sokmak amacıyla örtülü işbirliği planları yaparak CHP seçmenine yön verme gayretine girip, bu partiye oy devşiren odaklar Türk siyaset tarihinde kara bir leke olarak yerlerini almışlardır. Öyle ki şer ittifakı kuranlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’in adını sık sık kullanmaktan çekinmeyip karanlık siyasi emellerine alet etmiş, saf ve temiz seçmen kitlelerini adeta zehirleyerek bölücü örgütün siyasi uzantısı olan bu partiye ‘Her evden 1 oy HDP’ye’ sloganıyla oy isteme yüzsüzlüğünü yapmışlardır. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı arkasına sığınan bu kesimlerin yöneticileri, yıllardır ülkemizde kan akıtan teröristlerin adeta hamiliğini yapan bu partiyi sonunda meclise taşımışlardır. Oysa destekledikleri bu sözde demokrasi havarileri, terörist tabutları altına girip, taziye çadırlarını kurmaktan çekinmezken söz konusu asker, polis bizim şehitlerimiz olunca çoğu zaman ya sessiz kalan ya da kuru bir başsağlığı dileyerek geçiştirenlerdir. Tüm bu gerçeklere rağmen gaflete dalanların bu partiyi topluma sevimli gösterme çabası içinde oldukları ne bizim ne de sağduyulu Tük toplumunun dikkatinden kaçmamaktadır. Bilinmelidir ki HDP temsilcilerinin kutsal meclis çatısı altına sokma gayreti içine girenleri hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutmamalılar ki bu ihanetlerinin ve yaptıklarının hesabı Türk milleti tarafından günü geldiğinde kendilerinden mutlaka misliyle sorulacaktır” diye konuştu.

“Muratpaşa Belediyesi’ni alarak partimizin Antalya’daki başarısını taçlandıracağız”

Yerel seçim takviminin işlemeye başladığını söyleyen Başkan Belin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kapsamda teşkilat olarak tüm ağırlığımızı ve enerjimizi yerel seçimlere verecek şekilde çalışmalarımızı artan bir ivmeyle yürüteceğiz. Antalya’nın adeta kalbi olan Muratpaşa’yı yerel seçimlerde Ak Partili kadrolar ve hizmetiyle tanıştırmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Kimsenin şüphesi olmasın ki Muratpaşa Belediyesi’ni alarak partimizin Antalya’daki başarısını taçlandıracağız.”