AK Parti’de her 3 aday adayından 1’i kadın

AK Parti Antalya ‘da milletvekilliği aday adayı başvuru süreci tamamlandı. 2015 yılı genel seçimlerinde 14 olan milletvekili sayısı bu dönem 16 milletvekiline yükselen Antalya’da başvuru süreci boyunca 124 isim milletvekilli adaylığına aday oldu. 31’i kadın 124 aday adayı 5 Mayıs Cumartesi günü ülke genelinde tüm teşkilatlarda gerçekleştirilecek olan temayül yoklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ekibinin kararını bekleyecek.

AK Parti Antalya ‘da milletvekilliği aday adayı başvuru süreci tamamlandı. 2015 yılı genel seçimlerinde 14 olan milletvekili sayısı bu dönem 16 milletvekiline yükselen Antalya’da başvuru süreci boyunca 124 isim milletvekilli adaylığına aday oldu. 31’i kadın 124 aday adayı 5 Mayıs Cumartesi günü ülke genelinde tüm teşkilatlarda gerçekleştirilecek olan temayül yoklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ekibinin kararını bekleyecek.

Hüseyin Samani dışındaki isimler yeniden aday adayı oldu

Mevcut AK Parti milletvekilleri arasında Hüseyin Samani dışında Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın ve Atay Uslu yeniden aday adaylığı için başvurdu. AK parti Antalya bir önceki il başkanı Rıza Sümer’de aday adaylığı için başvuranlar listesinde yer alırken geçen seçimlerde 8. sıradan aday gösterilen İbrahim Türkiş, 9. sıra adayı Işılay Işıldar Can, 11, sıra adayı Ercan Mekteplioğlu, 12. sıra adayı İzzet Yılmaz, 13. sıra adayı Murtaza Tamyürek, 14. sıra adayı Mustafa Akdeniz yeniden aday adayı olmak için müracaatta bulundu.

Her 3 aday adayından 1’i kadın

2015 yılı milletvekilli seçimlerde 14 milletvekili bulunan Antalya’da AK Parti’ye toplam başvuru sayısı 116 olurken bu dönem mecliste 16 milletvekiliyle temsil edilecek olan Antalya’nın aday adayı sayısı 124’e yükseldi. 93 erkek, 31 kadın aday adayı milletvekilliği için başvuruda bulundu. Her üç aday adayından 1’inin kadın olduğu başvurular arasında Rus asıllı iki kadın Türk vatandaşı da bulunuyor. Elizevata İbak ve İrina Balcı’ da AK parti Antalya’dan milletvekili adayı olabilmek için yarışacaklar.