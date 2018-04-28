AK Parti’nin turizmci aday adayı

Turizmci Diyar İçkale Gültekin, Ak Parti’den Antalya Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunu yaptı.

24 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan Milletvekilliği seçimleri için aday adaylığı başvuru formunu Ak parti Antalya il Başkanı İbrahim Ethem Taş’a teslim eden Diyar İçkale Gültekin burada yaptığı açıklamada devletine ve milletine vefa borcumu ödemek istediğini söyledi

Diyar İçkale Gültekin "2071 hedefine doğru emin adımlar ile ilerleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir neferi olmak için, Hz İbrahim Kıssasındaki ateşi söndürmek için ağzında su taşıyan karınca olmak için, her geçen gün değişen ,gelişen büyüyen yeni Türkiye için aday adayı oldum. Güçlü ekonomisiyle, savunma sanayisiyle, turizm gelirleriyle gelecek nesillere aydınlık, müreffeh bir Türkiye bırakmak istiyoruz, bunun yolu da meclisten geçiyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun " dedi