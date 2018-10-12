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12 Ekim 2018 Cuma 12:52

Akdeniz Üniversitesi’nde futbol söyleşisi

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Aytemiz Alanya Spor’un teknik direktörü Mesut Bakkal “Türk Futbolu” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.Söyleşi öncesinde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin tef ve kanun çalarak...

Akdeniz Üniversitesi'nde futbol söyleşisi
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Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Aytemiz Alanya Spor’un teknik direktörü Mesut Bakkal “Türk Futbolu” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşi öncesinde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin tef ve kanun çalarak renk kattığı etkinlikte Bakkal, Türk sporu ve futbolunun sorunlarına değinerek mevcut sorunların çözümü olarak meclisten çıkacak spor yasasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin ve eğitimcilerin sorularına esprili ve tatmin edici cevaplar veren Bakkal, “ İlk defa katıldığım bir söyleşide bu kadar çok soruyla ve ilgiyle karşılaştım. Siz gençlerin spora ve futbola olan ilgisi beni son derece memnun etti.” diye konuştu.

Sunumunun ardından beslediği sokak hayvanlarının fotoğraflarını gösteren bakkal, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ederek sosyal sorumluluk adına anlamlı bir mesaj vermeyi de ihmal etmedi. Söyleşinin ardından Mesut Bakkal’a Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Kılınç tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.
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