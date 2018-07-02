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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:35

Akdeniz Üniversitesi’nde Kalite Sevinci

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi’ne Tedavi Hizmetleri ve Eğitim Faaliyetleri Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Kalite Belgesi verildi.AÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Hemşirelik...

Akdeniz Üniversitesi'nde Kalite Sevinci
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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi’ne Tedavi Hizmetleri ve Eğitim Faaliyetleri Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Kalite Belgesi verildi.

AÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi, Tedavi Hizmetleri ve Eğitim Faaliyetleri Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Nisan ayında yapılan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki sonunda almaya hak kazandığı TS EN ISO 9001:2015 Kalite Belgesi sevincini kokteylle kutladı. Diş Hekimliği bahçesinde düzenlenen kokteyle Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hüseyin Özdamar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Kürşat Er, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Sebahat Gözüm, çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Fakültelerin Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında katkısı olan tüm akademik ve idari personele teşekkür eden Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Üniversitemizin iki önemli fakültesinin TS EN ISO 9001:2015 Kalite Belgesi gibi önemli bir belgeyle kalitesini tescillemiş olması bizim için son derece gurur verici” dedi.
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