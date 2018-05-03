Akdeniz Üniversitesinden yeni iş birlikleri

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ile Manavgat Yükseköğretim Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Vakfı (MAYÖV) arasında Manavgat’ta Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulacak fakülteler, yüksekokullar, enstitüler, bina ve altyapılarının inşaatlarına ilişkin esaslar hakkında protokol imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Manavgat Yükseköğretim Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Vakfı Başkanı Muammer Güneş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, Manavgat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Sert, Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, Manavgat Eski Kaymakamı Mehmet Çapraz, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Erdoğan, vakıf yönetim kurulu üyeleri ve yetkililer katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Bu işin nüvesini eski rektörümüz Prof. Dr. Yaşar Uçar ve Prof. Dr. Ali Erdoğan hocamız beraber atmışlar. O günden bugüne bizler iki fakülteli bir eğitim kompleksine gelmiş bulunuyoruz. Bu protokol ile de önümüzdeki yıllarda yapılacak başka yükseköğretim kurumlarının bina ve altyapılarına ilişkin iş birliğimizi yeniliyoruz. Böylelikle ileride Manavgat’ta ayrı bir üniversite açılmasının temelleri atılmış oluyor ve bizler de yönetim olarak destekliyoruz.” dedi.

Manavgat’ta yükseköğretim kurumlarının kurulmasına, korunmasına destek verdikleri için MAYÖV yönetimine teşekkür eden Rektör Ünal, “Devletimiz büyük ve güçlü bir devlet. Tüm kurumlarda olduğu gibi üniversitelere de kaynak aktarıyor. Bizler de fakülte, meslek yüksekokul binalarımızı bu kaynaklarla çözmeye çalışıyoruz. Ancak devletin imkanlarına ek olarak hayırseverlerin, vakıfların ve sivil toplum kuruluşlarının kurumlarımıza verdiği destek çok önemli. Bu destek ve katkınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın da son yıllarda oradaki yükseköğretimin kurulmasında, geliştirilmesinde çok önemli destekleri var. Onlara da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Manavgat Yükseköğretim Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Vakfı Başkanı Muammer Güneş, “Manavgat’ta yükseköğretim meşalesini yakan öncelikle eski Rektör Prof. Dr. Yaşar Uçar’a gıyabında ve eski Kaymakam Mehmet Çapraz’a bize bu yolu açtıkları için bizi bu güzel işe yönlendirdikleri için vefa ve minnet duygularımı arz etmek isterim. 16 yıl önce yapılan protokol ile Manavgat’ta yüksekokul, spor kompleksi, öğrenci yurdu, kütüphane yaptık. Daha önce yapılanlarla ve şimdi yapacağımız protokol ile her zaman Manavgat’ı daha ileriye götürmeyi amaçlıyoruz. Yenilenen protokol ve yenilenen heyecanımızla daha çok çalışıp daha çok şeyler yapacağımıza emin olabilirsiniz.” dedi.