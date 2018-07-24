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24 Temmuz 2018 Salı 11:39

Akdeniz Üniversitesi’nden Yörük Yaşamı ve Kültürü Çalıştayı

Akdeniz Üniversitesi, Yörük yaşamı, kültürü ve sanatlarının ele alınacağı II. Yörük Yaşamı ve Kültürü Çalıştayı düzenliyor.

Akdeniz Üniversitesi'nden Yörük Yaşamı ve Kültürü Çalıştayı
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Akdeniz Üniversitesi, Yörük yaşamı, kültürü ve sanatlarının ele alınacağı II. Yörük Yaşamı ve Kültürü Çalıştayı düzenliyor.

Akdeniz Üniversitesi tarafından 04-05 Ağustos’ta Yörük yaşamı, kültürü ve sanatlarının ele alınacağı II. Yörük Yaşamı ve Kültürü Çalıştayı düzenleniyor. Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal başkanlığında YÖRKAM müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uslu ve Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu koordinatörlüğünde düzenlenen II. Yörük Yaşamı ve Kültürü Çalıştayı, Antalya Yörük İlbeyi Hamdi Sarıca’nın katkıları ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Manavgat Belediyesi, Manavgat Yörükler Derneği, Serik Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Bahçeşehir Koleji destekleriyle Alacabel Mevkii Manavgat Sülek Yaylası’nda gerçekleştirilecek.

Tarih, Sosyoloji, Türkoloji ve Güzel Sanatlar ana oturumlarından oluşan II. Yörük Yaşamı ve Kültürü Çalıştayı kapsamında çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri, öğretim üyelerinin uygulamaları, workshop etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ayrıca Mehter gösterisi, halk oyunları gösterisi, ulusal ve yerel sanatçıların konserleri, akademisyenlerden müzik dinletileri, sürpriz eğlenceler, bir gece çadırda konaklamalı kültür sanat etkinliği yapılacak.
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