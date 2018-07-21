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21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:12

AKODER Anadolu Ateşi’ni izledi

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği (AKODER) üyeleri Anadolu Ateşi gösterisini izledi.AKODER üyeleri, Anadolu Ateşi’nin Serik Aspendos Arena’daki gösterisini izledi. Otizmli çocuklar başta olmak üzere ailelerin sosyal yaşama dahil olmalarını...

AKODER Anadolu Ateşi'ni izledi
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Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği (AKODER) üyeleri Anadolu Ateşi gösterisini izledi.

AKODER üyeleri, Anadolu Ateşi’nin Serik Aspendos Arena’daki gösterisini izledi. Otizmli çocuklar başta olmak üzere ailelerin sosyal yaşama dahil olmalarını sağladıklarını ifade eden AKODER Başkanı Başkan Demet Çileli Baz, "Geçtiğimiz günlerde yine Otizmli çocuklarımızı Yunus Balıkları ile terapisine katılmalarını sağlamıştık. Daha sonra ünlü Köprülü Kanyon da otizmli çocuklarımız ve ailelerimizi ilk kez böyle bir etkinlikte bir araya getirdik. Anadolu Ateşi Gösterisini hep birlikte izledik” dedi.
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