Akseki Belediyesi kombine satıh kaplama aracı aldı

Akseki Belediyesi, altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere kombi tipi sathi asfalt kaplama aracı aldı.Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, yaptığı açıklamada, kırsal mahalle yollarını ve yeni imara açılan yolları nitelikli hale...

Akseki Belediyesi, altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere kombi tipi sathi asfalt kaplama aracı aldı.

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, yaptığı açıklamada, kırsal mahalle yollarını ve yeni imara açılan yolları nitelikli hale getirmek, daha hızlı, etkili yol bakım ve onarımı hizmeti sunmak için en son teknoloji ürünü sathi asfalt kaplama aracı satın aldıklarını ve ilk olarak Cevizli mahallesi Yediler sokakta 2 kilometre sathi kaplama yaptıklarını, sırasıyla Gümüşdamla ile Kuyucak mahallesi arasında bulunan ve asfalta hazır hale gelen 5 kilometrelik yolda asfalt çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Yeni asfalt kombine aracının, belediyenin araç filosuna güç kattığını belirten Başkan Uysal , "Yaptığımız araştırmalar dahilinde hem zaman ,hem çalışma kapasitesi bakımından yeni teknoloji ve donanıma sahip olan bu aracı belediyemiz araç parkına kazandırdık. Az maliyetle daha çok asfalt yaparak köylerden mahalleye dönüşen merkezlerimizin yollarını yapacağız. Ayrıca şehir merkezinde cadde ve sokaklarımızın düzenlenmesinde kullanacağız. Vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek için belediyemizin bütçesi doğrultusunda yeni araçları bünyemize katmaya devam edeceğiz” dedi.

Yaklaşık 500 bin lira değerinde ki sathi kaplama aracı ile zamandan ve yakıt tüketiminden önemli oranda tasarruf sağlanacağını söyleyen Uysal, "Belediye’nin demirbaş envanterine dahil olan kombi tipi sathi kaplama aracının 6 ton bitüm, 12 ton da mıcır haznesi bulunuyor. Daha önce satıh kaplama aracımız bulunmamaktaydı. Şimdi ise sathi kaplamalar tek araç tarafından yapılabilecek." diye konuştu.

Günde 2 kilometre sathi kaplama yapabiliyor

Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilen sathi kaplama aracı Cevizli Mahallesi kullanılmaya başlandı. Sathi kaplama aracı ile daha önce serme ve sıkıştırması tamamlanmış olan yola soğuk asfalt döküldü. Günde ortalama 2 kilometre kaplama yapabilen sathi kaplama aracı aynı anda hem zift hem de mıcır seriyor. Peşinden gelen silindirlerde yüksek basınçla yolun mukavemetini arttırıyor.

Bozulan yollara yama çalışması

Kırsal mahallelerde bozulan yollara yama çalışması da başlattıklarını belirten Uysal, bazı mahallelerimizde meydana gelen asfalttaki delikler trafik konforunu rahatsız ettiğini, araç sürücülerine zor anlar yaşattığını, bnunla ilgili yama çalışmalarına hız verdiklerini belirterek havalar uygun olduğu müddetçe önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de yama çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi. s