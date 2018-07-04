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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:00

Akseki Belediyesi’nin yol düzenleme çalışmaları devam ediyor

Akseki Belediyesi’nce başlatılan çevre ve yol düzenleme çalışmaları kapsamında mahallelerde parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelere kilit parke taşı döşeyerek,...

Akseki Belediyesi'nin yol düzenleme çalışmaları devam ediyor
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Akseki Belediyesi’nce başlatılan çevre ve yol düzenleme çalışmaları kapsamında mahallelerde parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Akseki Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelere kilit parke taşı döşeyerek, mahalle içi yolları düzenliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yol yapım, onarım, düzenleme ve kaldırım çalışmaları kapsamında Pınarbaşı Mahallesi’nde bin 100 metre kilit taş döşenerek yol ve çevre düzenleme çalışmaları ile Çaltılıçukur mahallesinde park yenileme ve kilit taş döşemeleri tamamlandı. Taşlıca Mahallesi’nde ise kilit taş döşeme işi sürüyor.

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, yaptığı açıklamada, ekiplerin kırsal mahallelerdeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Pınarbaşı ve Çaltılıçukur Mahallelerinde çalışmaların tamamlandığına değinen Uysal, şöyle konuştu:

"Taşlıca Mahallemizde ise 500 metre kilit taş döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Daha sonra sırasıyla Alaçeşme Mahallesi olmak üzere diğer mahallerle çalışmalarımız devam edecek. Ceceler Mahallesi’nin tarihi kervan şenliklerinin yapıldığı Şalgamcak Çayırı mesire alanında çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca imar yollarımızı açma çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ve mahalle muhtarlarımızdan gelen talep ve istekleri tek tek değerlendirip yollarımızın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz."
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