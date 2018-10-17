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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:29

Akseki Öğretmenevi yenilendi

Antalya’nın Akseki ilçesinde, Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü binası yenilendi.Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, öğretmenevinin iç kısmının tamamen tadilat yapıldığını söyledi. Bağcı, "Tadilat...

Akseki Öğretmenevi yenilendi
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Antalya’nın Akseki ilçesinde, Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü binası yenilendi.

Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, öğretmenevinin iç kısmının tamamen tadilat yapıldığını söyledi. Bağcı, "Tadilat ve değişikliklerle yeni görünüm kazandı. Çok güzel bir hale geldi. Yapılan tadilat ve düzenlemeler sonrasında, sunduğu konforuyla 5 yıldızlı oteli aratmıyor. Öğretmenevi Müdürümüz Serap Yörür’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Öğretmenevi Müdürü Serap Yörür ise kurum bütçesiyle yapılan yeniliklerin öğretmenevine ilgiyi artırdığını söyledi.

Kurumlarının herkese açık olduğunu belirten Yörür, "Öğretmenevimizi ilçe kaymakamımız Muhammed Emin Nasır ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İmdat Mithat Bağcı’nın destekleri ile tamamen kendi bütçemizle yeniledik. Eksikleri tespit ederek daha kullanışlı ve ilgi çekici hale getirdik. Kurumumuzun iç boyasını, lavabo ve duş kabinlerini, mobilya ve baza takımlarını, perde, halı, ve yatakları değiştirdik. Sınırsız internet taktırdık. Odaları ferah ve estetik hale getirdik" dedi.

Yenilenen yüzüyle öğretmenevinin ilçeye yakışır hale geldiğini de dile getiren Yörür, "Fiziki değişikliklerden dolayı konaklamada artış oldu. Öğretmenevi, ilçemizde konaklama bakımından daha da tercih edilir bir noktaya geldi. Binamız 9 oda 17 yatak kapasiteli. Yenilenen hizmetiyle herkesin tercih ettiği bir sosyal tesis konumuna geldi. Kurumumuzda 24 saat hizmet veriliyor."
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