Akseki’de öğrenci servis şoförlerine eğitim

Antalya’nın Akseki İlçesi’nde öğrenci taşıyan servis şoförlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.Akseki Emniyet Amirliği, Bölge Trafik Denetleme istasyon Amirliği ve ilçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından okul servisi sürücülerine...

Antalya’nın Akseki İlçesi’nde öğrenci taşıyan servis şoförlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Akseki Emniyet Amirliği, Bölge Trafik Denetleme istasyon Amirliği ve ilçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından okul servisi sürücülerine eğitim verildi. Akseki Ali - Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına bağlı 24 servis şoförü katıldı.

Akseki Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisi memuru Salih Toy, Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli trafik polisi Cabir Yaradanakul ve İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Astsubay üstçavuş Harun Söylemez tarafından verilen eğitimde servis şoförlerine eğitim öğretim yılı boyunca uyulması gereken kurallar ve yeni uygulamalar anlatıldı.

Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul servislerinin de öğrenci taşıma faaliyetlerine başladığını, eğitim öğretim yılı boyunca okul servis şoförlerinde güvenli sürücülük farkındalığının arttırılmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme yaptıklarını ifade etti.

Eğitimlerde trafik eğitiminin yanı sıra genel güvenlik konularında da bilgilendirmede bulunduklarını belirten Bağcı, "Şoförlerimize genel trafik eğitimi ve uymaları gereken kuralları anlattık. İşbirliği içinde güzel bir eğitim öğretim yılı geçirmeyi planlıyoruz. Şoförlerimizden sadece trafik değil, genel güvenlik ve 112 Acil Çağrı Merkezinin önemini anlattık. Tüm öğrencilerimize, şoförlerimize başarılı ve kazasız bir yıl geçirmelerini diliyorum." dedi.

45 yerleşim biriminden 24 araç ile Akseki Ali Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulu, Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu, Akseki İmam Hatip Ortaokulu, Taşlıca Ahmet Hamdi Akseki İlk ve Ortaokulu, Taşlıca İmam Hatip Ortaokulu, Cevizli İlk ve Ortaokulu ile Cevizli İmam Hatip Ortaokuluna toplam 299 öğrenci taşındığını bildirdi.