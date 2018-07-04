ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:05

Alaiye’den Sultan Alaaddin’e bisikletle vefa turu

Antalya’nın Alanya ilçesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yasin Karadavut, Sultan Alaaddin Keykubat’ı anmak amacıyla ‘Alaiye’den Sultan Alaaddin’e Bisikletle Vefa Turu’nun ikinci etabında Akseki ilçesinden Seydişehir ilçesine...

Alaiye'den Sultan Alaaddin'e bisikletle vefa turu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya’nın Alanya ilçesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yasin Karadavut, Sultan Alaaddin Keykubat’ı anmak amacıyla ‘Alaiye’den Sultan Alaaddin’e Bisikletle Vefa Turu’nun ikinci etabında Akseki ilçesinden Seydişehir ilçesine hareket etti.

Öğretmen Yasin Karadavut, Akseki Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı açıklamada, Alanya’yı 800 yıl önce fetheden Sultan Alaaddin’i anma, Sultan Alaaddin’in ismini genç nesillere aktarma adına böyle bir proje gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Tarihimizi yaşatmak ve genç nesillerimize spor vesilesi ile aktarmaktır. Turun ilk gününde dün Alanya’dan start aldım. Yaklaşık 110 kilometrelik birinci etabını tamamlayarak Akseki’ye geldim. Akseki rampaları beni hafif zorlamasına rağmen akşam 18.30 gibi Akseki’ye ulaştım. Bugün Seydişehir etabını akşam saatlerinde tamamlayacağım. 3. günde de Seydişehir-Konya güzergahı var. Konya’da MevlanaTürbesi ve Sultan Alaaddin Keykubat Türbesi ziyaretiyle turun bitmesini planlıyorum" dedi.

Tura çıkarken tarihi ve doğal güzelliklere sahip ilçeyi fetheden Sultan Alaaddin’i anmak ve Türk tarihine dikkat çekmek istediğini anlatan Karadavut, genç nesillerin yetişmesinde tarihi şuurun olması gerektiğini ifade etti.

İlçe Spor Gençlik Müdürü Erdal Tamrak da, farkındalık amacıyla öğretmenin Alanya’dan Sultan Alaaddin’in Konya’daki kabrine doğru yola çıktığını söyledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özarıcı ise, sporun birlik, beraberlik ve güzelliğini gösteren en önemli unsur olduğunu kaydetti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku