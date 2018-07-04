Antalya’nın Alanya ilçesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yasin Karadavut, Sultan Alaaddin Keykubat’ı anmak amacıyla ‘Alaiye’den Sultan Alaaddin’e Bisikletle Vefa Turu’nun ikinci etabında Akseki ilçesinden Seydişehir ilçesine hareket etti.

Öğretmen Yasin Karadavut, Akseki Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı açıklamada, Alanya’yı 800 yıl önce fetheden Sultan Alaaddin’i anma, Sultan Alaaddin’in ismini genç nesillere aktarma adına böyle bir proje gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Tarihimizi yaşatmak ve genç nesillerimize spor vesilesi ile aktarmaktır. Turun ilk gününde dün Alanya’dan start aldım. Yaklaşık 110 kilometrelik birinci etabını tamamlayarak Akseki’ye geldim. Akseki rampaları beni hafif zorlamasına rağmen akşam 18.30 gibi Akseki’ye ulaştım. Bugün Seydişehir etabını akşam saatlerinde tamamlayacağım. 3. günde de Seydişehir-Konya güzergahı var. Konya’da MevlanaTürbesi ve Sultan Alaaddin Keykubat Türbesi ziyaretiyle turun bitmesini planlıyorum" dedi.

Tura çıkarken tarihi ve doğal güzelliklere sahip ilçeyi fetheden Sultan Alaaddin’i anmak ve Türk tarihine dikkat çekmek istediğini anlatan Karadavut, genç nesillerin yetişmesinde tarihi şuurun olması gerektiğini ifade etti.

İlçe Spor Gençlik Müdürü Erdal Tamrak da, farkındalık amacıyla öğretmenin Alanya’dan Sultan Alaaddin’in Konya’daki kabrine doğru yola çıktığını söyledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özarıcı ise, sporun birlik, beraberlik ve güzelliğini gösteren en önemli unsur olduğunu kaydetti.