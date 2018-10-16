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16 Ekim 2018 Salı 14:12

Alanya Belediyesi mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor

Alanya Belediyesi, tüm mahallelerde altyapı, yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.Alanya Belediyesi ilçe sınırları içerisinde çalışmalarını sürdürürken komşu ilçelerden gelen hizmet taleplerini de geri çevirmiyor....

Alanya Belediyesi mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
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Alanya Belediyesi, tüm mahallelerde altyapı, yol açma, asfaltlama ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesi ilçe sınırları içerisinde çalışmalarını sürdürürken komşu ilçelerden gelen hizmet taleplerini de geri çevirmiyor. Bu kapsamda Köprülü Başyayla’dan sonra Değirmendere Mahallesi ile Samsa Mevkiinden Gündoğmuş İçesinin Çamlı alan bölgesine 2 kilometrelik yeni bir yol açıldı. Vatandaşların ve mahalle muhtarlarının talepleri ile teknik ekiplerin keşifleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Asmaca Mahallesinde yaşayan ve engelli olan Emine Sezer isimli yaşlı kadınında evinin yolu betonla kaplanarak kolay bir ulaşıma kavuşturuldu.

Doğu ve Batı Mahalleler

Alanya Belediyesi, Avsallar’dan Demirtaş’a kadar olan bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mahmutlar’da altyapı, Sapaderede yol düzenleme, Avsallar ve Uzunöz Mahallesinde sathi kaplama Kargıcakt’a sıcak asfalt, Payallar’da menfez çalışmaları devam ediyor.
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