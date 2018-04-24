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24 Nisan 2018 Salı 15:52

Alanya Devlet Bahçeli Yaşam Alanı İrem Derici konseriyle açıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan Devlet Bahçeli Yaşam Alanı, ünlü pop sanatçısı İrem Derici’nin konseriyle hizmete girdi.Alanya Belediyesi tarafından Tavşandamı Mevkii’nde 50 bin metrekarelik alana...

Alanya Devlet Bahçeli Yaşam Alanı İrem Derici konseriyle açıldı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan Devlet Bahçeli Yaşam Alanı, ünlü pop sanatçısı İrem Derici’nin konseriyle hizmete girdi.

Alanya Belediyesi tarafından Tavşandamı Mevkii’nde 50 bin metrekarelik alana inşa edilen Devlet Bahçeli Yaşam Alanı’nın açılışı İrem Derici konseriyle gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel yapılan açılış törenine MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ve vatandaşlar katıldı.

Yücel: “Alanya’ya çok yakışan yapısıyla tüm kente kapılarını açıyor”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 6.5 milyon TL yatırımla Devlet Bahçeli Sosyal Yaşam Alanı’nı Alanya’ya kazandırdıklarını aktardı. Başkan Yücel, “Alanya’mızın değerine değer katacak yeni bir cazibe merkezidir. Alanya’yı her zaman el üstünde tutan Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin adını verdiğimiz Sosyal Yaşam Alanımız, bugün Alanya’ya çok yakışan yapısıyla tüm kente kapılarını açıyor” dedi.

“Halkımızın en keyifli zamanlarını geçirecek”

Sosyal yaşam alanının görsel zenginliği, manzarası ve sunduğu imkanlarla Antalya’ya ve Türkiye’ye model oluşturabilecek örnek bir tesis olduğu belirten Yücel, “Tavşandamı’nda 50 bin metrekare alana inşa ettiğimiz Sosyal Yaşam Alanımız, çocuklarımızın gönlünce eğleneceği, halkımızın en keyifli zamanlarını geçireceği, nezih bir mekan olarak yıllarca Alanya halkımıza hizmet verecektir” diye konuştu. Açılış konuşmasının ardından Başkan Adem Murat Yücel, Devlet Bahçeli Yaşam Alanı’nın açılışını protokol üyeleriyle birlikte yaptı.

Derici konserde Harun Kolçak’ı andı

Havai fişek gösterisinin ardından pop müzik şarkıcısı İrem Derici sahneye çıktı. Konsere ’Dantel’ isimli şarkısını seslendirerek başlayan İrem Derici, siyah elbisesiyle göz doldurdu. Alanı dolduran yaklaşık 10 bin kişiye kendi şarkılarının yanı sıra sevilen pop şarkılarını da söyleyen İrem Derici, kanserden hayata gözlerini yuman Harun Kolçak’ı sahneden anarak, ölümünden kısa süre önce yapılan ‘Çeyrek Asır’ isimli albümünde yaptıkları ‘Gir Kanıma’ isimli şarkının düetinde seyircilerden eşlik etmelerini istedi. Şarkı arasında sahneleye davet edilen Yücel, ilçedeki yerleşik yabancı öğrenciler ve kardeş şehirlerden gelen yabancı öğrenciler ’Hayat Bayram Olsa’ şarkısını İrem Derici ile birlikte söyledi. Konser sonrasında ise Adem Murat Yücel, İrem Derici’ye teşekkür plaketi ve üzerinde İrem Derici’nin resmi bulunan su kabağı verdi.
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