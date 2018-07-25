Alanya Kuş Yuvası ve Yalçı Yolu genişletiliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler ekipleri Alanya’nın Yalçı ve Kuş Yuvası Mahalleleri bağlantı yolunda genişletme çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alanya’nın Yalçı ve Kuş Yuvası Mahalleleri bağlantı yolunu güvenli hale getiriyor. Bir tarafı uçurum olan yolun dağ tarafı kırıcı makinalar ile kırılarak genişletiliyor. Yol, genişletme ve alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra asfaltla kaplanacak.

Yeni yollar açıyoruz

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Danışmanı İsa Akdemir, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’in talimatları doğrultusunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Antalya’da ihtiyaç duyulan her yerde yeni yollar açıyoruz, asfaltlar döküyoruz. Çok zorda olsa sert kayalardan oluşan dağları kırarak yolları genişletiyoruz, vatandaşlarımız için durmadan çalışıyoruz” dedi.