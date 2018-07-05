Alanya sahillerindeki kaçak yapılar yıkıldı

Alanya Belediyesi sahillerde bulunan kaçak yapıları iş makinaları ile yıktı.Alanya Belediyesi sahillerde kaçak yapılarla ilgili mücadelesini sürdürüyor. Bu sabah Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı görevliler sahillerde bulunan...

Alanya Belediyesi sahillerde bulunan kaçak yapıları iş makinaları ile yıktı.

Alanya Belediyesi sahillerde kaçak yapılarla ilgili mücadelesini sürdürüyor. Bu sabah Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı görevliler sahillerde bulunan kaçak yapıları iş makinaları yıktırdı. Zabıta ekipleri ayrıca işletme sahiplerini uyararak plajlarda bulunan platformları kaldırdı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, ‘’Öncelikle halka açık alanlarda yapılan işgallere taviz vermeyeceğiz. Dün akşam işletme sahiplerine uyarılarda bulunduk. Bu sabah zabıta müdürlüğümüze bağlı ekipler Alanya merkez ve mahallelerde sahilleri denetliyor. Yapılan denetimlerde vatandaşlarımızın denize girdiği alanları işgal eden yapılar ve platformlar iş makinaları ile kaldırıldı. Alanya Belediyesi olarak kaçak yapı ve işgallere geçmişte olduğu gibi bundan sonrada taviz vermeyeceğiz’’ dedi.