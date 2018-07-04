ANTALYA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:32

Alanya’da 2’si kadın 19 şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2’si kadın 19 şüpheli gözaltına aldı.

Alanya'da 2'si kadın 19 şüpheli yakalandı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2’si kadın 19 şüpheli gözaltına aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, borç ihlali, dolandırıcılık, mala zarar verme, gasp ile benzeri suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla 81 il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce adreslerini belirledikleri 70 adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda Ü. A, M. Y, E. A, İ. Ç, S. Y, Y.T, T. B, E.G, B. C, Y.D, E. K,H. Ç,A. S,H. K, N. Y, D.D, S.C, Ü.D. ve M.A. isimli çeşitli suçlardan aranan 2’si kadın 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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