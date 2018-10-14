Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, kumar oynandığı tespit edilen bir derneğe ve Akdeniz Gazeteciler Cemiyetine operasyon düzenledi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kumar oynandığı belirlenen Alanya Kahramanmaraşlılar Dostlar Derneği ve Akdeniz Gazeteciler Cemiyetine dün saat 23.30 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynandığı tespit edilen 2ikiişletmeye cezai işlem uygulanırken, masalarda bulunan toplam 990 lira ile iskambil kağıtlarına el konuldu. İlçede kumar oynayan ve oynatanlara yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi. Ayrıca operasyonda ‘borçlunun ödeme şartını ihlal’ suçundan aranan A.Ö. gözaltına alındı.
Alanya’da cemiyet ve derneğe kumar baskını
Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, kumar oynandığı tespit edilen bir derneğe ve Akdeniz Gazeteciler Cemiyetine operasyon düzenledi.