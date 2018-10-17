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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:51

Alanya’da ‘Dijital Devrim’ semineri

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından “Çağın Gerisinde Kalmamak ve Satışlarda Özgürleşmek İçin Online Satış Teknolojilerini ve Eko Sistemini Anlamak" başlıklı bilgilendirme semineri düzenlendi.ALTİD ve Hotel Linkage...

Alanya'da ‘Dijital Devrim' semineri
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Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından “Çağın Gerisinde Kalmamak ve Satışlarda Özgürleşmek İçin Online Satış Teknolojilerini ve Eko Sistemini Anlamak" başlıklı bilgilendirme semineri düzenlendi.

ALTİD ve Hotel Linkage Akademi işbirliğiyle “Çağın Gerisinde Kalmamak ve Satışlarda Özgürleşmek İçin Online Satış Teknolojilerini ve Eko Sistemini Anlamak" başlıklı bilgilendirme semineri düzenlendi. Bilgilendirme seminerine bölgede faaliyet gösteren tüm tesislerin satış pazarlama yetkilileri ve genel müdürleri katıldı.

Seminerde ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, günümüzde yaşamımızı etkisi altına alan dijital devrimin seyahat ve konaklama sektörünü de büyük ölçüde etkilediğini belirterek, “Günlük yaşamımızda sınırları ortadan kaldıran dijital çağda bulunuyor ve bu hızlı gelişime ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu gelişmeler kavram karmaşalarını da beraberinde getiriyor. Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda sektörü ve üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

İş Geliştirme ve Pazarlama Uzmanı Erhan Kaya ise 13 başlık altında 3 saat süresince seminer verdi.
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