ANTALYA:
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27 Nisan 2018 Cuma 13:12

Alanya’da gürültü ve çığırtkanlık uyarısı

Antalya’nın Alanya ilçesi’nde turizm sezonu öncesi işletmeler gürültü ve çığırtkanlık konusunda uyarıldı.Alanya Belediyesi Yeni Kapalı Salı Pazarı zabıta ek binasında düzenlenen güvenlik ve bilgilendirme toplantısına Alanya Belediye...

Alanya'da gürültü ve çığırtkanlık uyarısı
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Antalya’nın Alanya ilçesi’nde turizm sezonu öncesi işletmeler gürültü ve çığırtkanlık konusunda uyarıldı.

Alanya Belediyesi Yeni Kapalı Salı Pazarı zabıta ek binasında düzenlenen güvenlik ve bilgilendirme toplantısına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya Emniyet Asayiş Büro Amiri İsa Arı, Toplum Destekli Polis Büro Amiri İlyas Çağlayan, Zabıta Müdürü Hasan Akın, Zabıta Amiri Bülent Filiz, restoran ve bar işletmecileri katıldılar.

Turizm sezonu öncesi daha dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, yerli ve yabancı turistlere daha kaliteli nasıl hizmet verebileceklerinin peşinde olduklarını söyledi. İşletmelere gürültü, çığırtkanlık ve hanutçuluk konularında uyarılarda bulunan Kula, “Zabıta personelimiz gece gündüz görevde. Gelen turistimizin huzuru ve güveni için tüm önlemler alındı. İşletme sahiplerinden de aynı hassasiyeti bekliyoruz” dedi.
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