Alanya’da ‘Huzurlu Sokaklar Uygulaması-2’

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, huzurun ve kamu düzenin sağlanması amacıyla ‘Huzurlu Sokaklar Uygulaması-2’ adı altında denetimler gerçekleştirdi.

Özellikle kavsaklar, parklar ve benzeri kamuya acık kentsel mekanlarda basta cocuklarla bazı kişilerin, araç camı silmek, insanları taciz ederek para vermeye zorlamak, mendil, cicek, hediyelik esya satısı yapmak veya dilenmek suretiyle toplumun huzur ve guvenligini tehlikeye dusurdukleri tespiti üzerine harekete geçildi. Huzurun ve kamu duzeninin devamlılıgının saglanması amacıyla ulke genelinde vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde es zamanlı uygulama başlatıldı.

Emniyet Genel Mudurlugu Asayis Dairesi Baskanlıgı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler de ilçe genelinde uygulama yaptı. Uygulayama ilçe emniyet müdürlüğünden 1 komiser, 1 komiser yardımcısı, 14 polis memuru ve belediyeden ise 2 zabıta memuru toplam olmak üzere 17 personel katılımıyla kent ilçe merkezinde belirlenen bölgelerde kamu duzenini bozanlara ve kayıp cocukların bulunmasına yonelik denetimler gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, Güzelyalı, Hükümet, Bankalar, İskele caddeleriyle Damlataş Yüzüncü Yıl Parkı, Sulu Park, Barış Manço Parkı, ilçenin işlek caddeleri, parkları ve camileri denetlendi. Uygulamalarda şüpheli uyandıran kişilere kimlik ve GBT sorgusu yapılırken, bazı araçlara ise durdurularak arama yapıldı.