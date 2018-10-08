Alanya’da kış hazırlığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’da kış hazırlıklarına başladı. Temizlik ekipleri, Büyükşehir’in sorumluluk alanı içinde olan caddelerin yağmur giderlerini temizliyor.

Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Temizlik Ekipleri, olası bir yağış nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmaması için Atatürk Bulvarı, Ahmet Tokuş Bulvarı, Hasan Akçalıoğlu, Şevket Tokuş, Yunus Emre, Mehmet Akif Ersoy, Şeyh Şamil, Oba Fatih ve Mahmutlar Barbaros caddelerinde bulunan yağmur suyu giderlerini tek tek elden geçerek temizledi.

Kırsalda yol kenarları temizleniyor

Alanya merkezinde temizlik çalışmaları sürerken, kırsaldaki mahalle yollarına da bakım yapılıyor. Yola zarar veren çalı ve bitkiler kesiliyor. Yol kenarında yağmur suyu taşıyan kanallar da açılıyor. Bugüne kadar Türkler, Elikesik, İspatlı ve İshaklı mahallelerinde çalışmalar tamamlandı. Gümüşgöze, Türktaş, Hocalar ve Akçatı mahallelerinde çalışmalar devam ediyor.