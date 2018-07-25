ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:16

Alanya’da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte motosiklet çarptı. Kazada sürücü ve çift yaralandı.

Alanya'da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte motosiklet çarptı. Kazada sürücü ve çift yaralandı.

Kaza dün akşam saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin yönünden Alanya istikametine seyir halinde olan Okan G.’nin (34) kullandığı 07 HKL 95 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Burhan (71) ve eşi Fatma Gülten Burhan’a (70) çarptı. Kontrolden çıkan motosiklet daha sonra park halindeki 07 ABP 136 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada Burhan çifti ve motosiklet sürücüsü Okan G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku