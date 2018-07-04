ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:18

Alanya’da yayla yolları genişletiliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya Kadıyakası ve Samsa yaylalarında asfalt çalışması başlatılırken, Çamlıca yayla yolu da genişletiyor.Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Alanya ilçesinde...

Alanya'da yayla yolları genişletiliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya Kadıyakası ve Samsa yaylalarında asfalt çalışması başlatılırken, Çamlıca yayla yolu da genişletiyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Alanya ilçesinde Kadıyakası ve Samsa yaylası yolunda asfalt çalışması yürütülürken, Toros Dağları’nın zirvesinde bulunan Çamlıca Yaylası’nda ise yolun dar olması ve yaşanan sıkıntılar neticesinde mahalle sakinlerinin talebiyle genişletme çalışmaları başladı. 6.5 km olan yol, genişletilip altyapısı tamamlandıktan sonra asfalt programına alınacak.

Başkan Türel’e teşekkür

Çamlıca Muhtarı Nezihi Ünalan, “Yayla yolumuz çok dar ve toz topraktı. Genişletilip asfaltlandıktan sonra daha kolay yaylamıza ulaşabileceğiz. Rahat edeceğiz. Bize bu hizmeti getiren Başkan Menderes Türel ve ekibine teşekkür ediyoruz “ dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku