Alanya’da yayla yolları genişletiliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya Kadıyakası ve Samsa yaylalarında asfalt çalışması başlatılırken, Çamlıca yayla yolu da genişletiyor.Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Alanya ilçesinde...

Büyükşehir Belediyesi tarafından Alanya Kadıyakası ve Samsa yaylalarında asfalt çalışması başlatılırken, Çamlıca yayla yolu da genişletiyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Alanya ilçesinde Kadıyakası ve Samsa yaylası yolunda asfalt çalışması yürütülürken, Toros Dağları’nın zirvesinde bulunan Çamlıca Yaylası’nda ise yolun dar olması ve yaşanan sıkıntılar neticesinde mahalle sakinlerinin talebiyle genişletme çalışmaları başladı. 6.5 km olan yol, genişletilip altyapısı tamamlandıktan sonra asfalt programına alınacak.

Başkan Türel’e teşekkür

Çamlıca Muhtarı Nezihi Ünalan, “Yayla yolumuz çok dar ve toz topraktı. Genişletilip asfaltlandıktan sonra daha kolay yaylamıza ulaşabileceğiz. Rahat edeceğiz. Bize bu hizmeti getiren Başkan Menderes Türel ve ekibine teşekkür ediyoruz “ dedi.